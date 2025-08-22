Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Верховна Рада двома законами по-різному врегулювала питання обмеження доступу до даних підприємств в публічних електронних реєстрах

16:37, 22 серпня 2025
Обидва прийняті парламентом закони доповнюють закон про публічні електронні реєстри одним й тим же підпунктом стосовно обмеження публічного доступу до інформації у реєстрах стосовно певного кола підприємств, але зміст цих доповнень різний.
Верховна Рада двома законами по-різному врегулювала питання обмеження доступу до даних підприємств в публічних електронних реєстрах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада в один день, 21 серпня, прийняла відразу два закони, норми яких стосуються одного й того ж предмету – обмеження доступу до інформації в публічних електронних реєстрах стосовно певних категорій підприємств.

Більш вузько дане питання регулює законопроект 13420 про внесення змін до Податкового кодексу щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу (законопроект про Defence City).

Так, відповідно до прийнятої в другому читанні редакції з врахованою поправкою №1484 законопроект про Defence City доповнює пункт 2 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про публічні електронні реєстри» підпунктом 4, відповідно до якого протягом дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення чи скасування загальний доступ обмежується держателем відповідного реєстру в частині інформації (відомостей) про резидентів Defence City в порядку, визначеному Кабміном до:

до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань,

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,

Державного земельного кадастру,

Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України тощо

та інших визначених Кабінетом Міністрів України публічних електронних реєстрів.

Іншим законопроектом 11533, який також прийнятий в цілому як закон 21 серпня, той же пункт 2 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про публічні електронні реєстри» доповнено (знов-таки) підпунктом 4, відповідно до якого протягом дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення чи скасування у випадках, встановлених законом, доступ до публічних електронних реєстрів обмежується в частині інформації (відомостей) про юридичні особи, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, держателем відповідного реєстру в порядку, визначеному Кабміном.

Таким чином, обидва прийняті депутатами закони доповнюють один і той самий закон про електронні реєстри одним й тим же підпунктом 4, але регулюють питання обмеження інформації по-різному.

Законопроект 13420 дає Кабміну місяць на те, щоб розробити та затвердити порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів в частині інформації (відомостей) про резидентів Defence City. А законопроект 11533 – дає уряду 2 місяці на розробку порядку обмеження доступу до публічних електронних реєстрів в частині інформації (відомостей) про юридичні особи, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України закон

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада двома законами по-різному врегулювала питання обмеження доступу до даних підприємств в публічних електронних реєстрах

Обидва прийняті парламентом закони доповнюють закон про публічні електронні реєстри одним й тим же підпунктом стосовно обмеження публічного доступу до інформації у реєстрах стосовно певного кола підприємств, але зміст цих доповнень різний.

Відбулося перше засідання експертної групи при ТСК Верховної Ради щодо розслідування ознак корупції у правоохоронних органах та судах: визначені завдання та керівництво

Під час першого засідання експертної групи при Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади обрали керівництво та визначили напрями роботи.

Необхідність використання авто для сімейних потреб чи роботи не є безумовною підставою для незастосування позбавлення права керувати — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що закон не містить імперативних обмежень щодо можливості позбавлення права керувати авто осіб, яким авто потрібне для реалізації догляду за іншими особами.

Чи зобов’язаний суд установити наявність у діях обвинуваченого складу злочину, звільняючи його від кримінальної відповідальності за спливом строків давності – позиція Верховного Суду

Прокурор та представник потерпілих стверджували, що місцевий суд, закриваючи провадження у зв’язку із закінченням строків давності, мав констатувати факт вчинення обвинуваченим інкримінованих йому злочинів.

Верховний Суд вказав, що відсутність наказу окупаційної влади про призначення обвинуваченого директором підприємства не спростовує його винуватості в колабораційній діяльності

Доводи захисника стосовно того, що запровадження у ТОВ практики виконання обвинуваченим обов’язків директора на період його відсутності, не були прийняті судом у якості обставини, що виправдовує обвинуваченого.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва