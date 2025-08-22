Верховна Рада двома законами по-різному врегулювала питання обмеження доступу до даних підприємств в публічних електронних реєстрах

Обидва прийняті парламентом закони доповнюють закон про публічні електронні реєстри одним й тим же підпунктом стосовно обмеження публічного доступу до інформації у реєстрах стосовно певного кола підприємств, але зміст цих доповнень різний.

Верховна Рада в один день, 21 серпня, прийняла відразу два закони, норми яких стосуються одного й того ж предмету – обмеження доступу до інформації в публічних електронних реєстрах стосовно певних категорій підприємств.

Більш вузько дане питання регулює законопроект 13420 про внесення змін до Податкового кодексу щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу (законопроект про Defence City).

Так, відповідно до прийнятої в другому читанні редакції з врахованою поправкою №1484 законопроект про Defence City доповнює пункт 2 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про публічні електронні реєстри» підпунктом 4, відповідно до якого протягом дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення чи скасування загальний доступ обмежується держателем відповідного реєстру в частині інформації (відомостей) про резидентів Defence City в порядку, визначеному Кабміном до:

до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань,

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,

Державного земельного кадастру,

Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України тощо

та інших визначених Кабінетом Міністрів України публічних електронних реєстрів.

Іншим законопроектом 11533, який також прийнятий в цілому як закон 21 серпня, той же пункт 2 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про публічні електронні реєстри» доповнено (знов-таки) підпунктом 4, відповідно до якого протягом дії воєнного стану та протягом одного року після його припинення чи скасування у випадках, встановлених законом, доступ до публічних електронних реєстрів обмежується в частині інформації (відомостей) про юридичні особи, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, держателем відповідного реєстру в порядку, визначеному Кабміном.

Таким чином, обидва прийняті депутатами закони доповнюють один і той самий закон про електронні реєстри одним й тим же підпунктом 4, але регулюють питання обмеження інформації по-різному.

Законопроект 13420 дає Кабміну місяць на те, щоб розробити та затвердити порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів в частині інформації (відомостей) про резидентів Defence City. А законопроект 11533 – дає уряду 2 місяці на розробку порядку обмеження доступу до публічних електронних реєстрів в частині інформації (відомостей) про юридичні особи, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Автор: Наталя Мамченко

