Заключение трудовых договоров с совместителями: что нужно знать работодателям

Количество трудовых договоров, по которым работник может работать по совместительству, законодательством не ограничено.

Если работник выполняет работу в свободное от основной работы время, работодатель и работник должны заключать трудовой договор в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Совместительством считается оплачиваемая работа, которую работник берет на себя, помимо основной, в нерабочее время. Она может выполняться как у того же самого работодателя, так и в другой компании, учреждении или даже у работодателя — физического лица.

Гоструда разъясняет нюансы заключения трудовых договоров с совместителями.

Ограничения на работу по совместительству

Работник имеет право реализовывать свои способности к продуктивному и творческому труду путём заключения трудового договора на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях, организациях, если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон. (ч. 2 статьи 21 КЗоТ)

Закон Украины «О предотвращении коррупции» от 14 октября 2014 года №1700-VII обязывает применять ограничения на работу по совместительству к отдельным категориям работников и определяет условия, при которых такие ограничения применяются. Дополнительные разъяснения по ограничениям совместительства и совмещения с другими видами деятельности предоставлены на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Отдельно обращаем внимание, что из статьи 102-1 КЗоТ исключена норма о том, что условия работы по совместительству работников государственных предприятий и организаций определяет Кабинет Министров Украины, а Кабмином 22 ноября 2022 года (см. постановление КМУ от 22.11.2022 №1306) признаны утратившими силу:

постановление КМУ от 03.04.1993 №245 «О работе по совместительству работников государственных предприятий, учреждений и организаций»;

постановление КМУ от 04.03.2015 №81 «О работе по совместительству работников государственных предприятий, учреждений и организаций, перемещающихся из районов проведения антитеррористической операции»;

приказ Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства финансов Украины от 28.06.1993 №43 «Об утверждении Положения об условиях работы по совместительству работников государственных предприятий, учреждений и организаций».

Указанными нормативными актами, в частности, устанавливались ограничения по продолжительности работы по совместительству — не более четырёх часов в день и полного рабочего дня в выходной день. Общая продолжительность работы по совместительству в течение месяца не должна была превышать половины месячной нормы рабочего времени.

Таким образом, ограничения по продолжительности рабочего времени на работе по совместительству для работников государственных предприятий, учреждений, организаций отменены.

Законодательство позволяет установить коллективным договором или по соглашению сторон (трудовым договором) ограничения для работы по совместительству (ч. 2 статьи 21 КЗоТ). В то же время такие ограничения должны быть обоснованными и не нарушать конституционные права граждан, установленные статьёй 43 Конституции Украины.

Заключение трудового договора с работником для выполнения работы по совместительству

Работа по совместительству должна быть официально оформлена. Совместительство может быть внутренним (у одного и того же работодателя) или внешним (у другого работодателя). Количество трудовых договоров, по которым работник может работать по совместительству, законодательством не ограничено.

Однако при заключении трудового договора для работы по совместительству стороны должны учитывать реальную возможность работника выполнять такую работу. Условия трудового договора должны быть заранее обсуждены, особенно в части регулирования рабочего времени, графика работы такого работника, который не должен совпадать с графиком работы по основному месту работы.

Запрещается принуждение работника к заключению трудового договора, содержащего условия, по которым между работником и работодателем не достигнуто взаимное согласие (статья 9 КЗоТ).

Алгоритм оформления трудовых отношений

Трудовое законодательство не содержит отдельных требований к процедуре оформления на работу работника по совместительству. Алгоритм оформления трудовых отношений с учётом требований законодательства может быть следующим:

Предоставление гражданином документов, предусмотренных законодательством

При заключении трудового договора гражданин обязан предоставить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, а в случаях, предусмотренных законодательством, — также документ об образовании (специальности, квалификации), о состоянии здоровья, соответствующий военно-учётный документ и другие документы (ч. 2 статья 24 КЗоТ).

Подготовка и подписание трудового договора

Трудовой договор заключается, как правило, в письменной форме. Случаи, когда соблюдение письменной формы является обязательным, установлены статьёй 24 КЗоТ. В период действия военного положения стороны по согласию определяют форму трудового договора (ч. 1 ст. 2 Закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» от 15.03.2022 №2136-IX).

Подготовка и издание приказа (распоряжения) о приёме на работу

Работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением работодателя (ч. 4 статьи 24 КЗоТ).

Подача уведомления в ГНС о приёме работника до начала работы

Порядок подачи уведомления Государственной налоговой службе и её территориальным органам о приёме работника утверждён постановлением Кабинета Министров Украины от 17.06.2015 №413.

До начала работы по заключённому трудовому договору проинформировать работника об условиях труда в соответствии с требованиями статьи 29 КЗоТ

До начала работы работодатель обязан в согласованный с работником способ проинформировать его о:

месте работы (информация о работодателе, включая местонахождение), трудовой функции, которую должен выполнять работник (должность и перечень должностных обязанностей), дату начала выполнения работы;

определённом рабочем месте, обеспечении необходимыми средствами;

правах и обязанностях, условиях труда;

наличии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов и возможных последствиях их влияния на здоровье, а также о праве на льготы и компенсации — под подпись;

правилах внутреннего трудового распорядка, режиме работы, продолжительности рабочего времени и отдыха, условиях коллективного договора (при наличии);

прохождении инструктажа по охране труда, санитарии, гигиене труда и противопожарной безопасности;

организации профессионального обучения (если предусмотрено);

продолжительности ежегодного отпуска, условиях и размере оплаты труда;

процедуре и сроках предупреждения о расторжении трудового договора.

Дополнительные аспекты при оформлении на работу по совместительству

Запись сведений о работе по совместительству в трудовую книжку (при наличии) производится по желанию работника работодателем согласно п. 2.14 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утверждённой приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства социальной защиты населения Украины от 29.07.1993 №58.

Согласно пункту 3-1 части 2 статьи 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 №1058-IV, застрахованное лицо — работник имеет право

самостоятельно определить, какое место работы является основным.Законодательство не содержит норм, обязывающих проверять наличие у работника основного места работы. Также нет обязанности у работника сообщать о наличии основного места работы и предоставлять подтверждающие документы.

