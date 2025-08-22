Необходимость использования автомобиля для семейных нужд или работы не является безусловным основанием для неприменения лишения права управления – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что закон не содержит императивных ограничений на возможность лишения права управления автомобилем лиц, которым автомобиль нужен для осуществления ухода за другими людьми.

Необходимость использования транспортного средства для семейных нужд или работы не является безусловным основанием для неприменения к виновному лицу дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами. Об этом заявил Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 25 июня 2025 года по делу №147/642/21.

Так, местный суд признал виновным и осудил обвиняемого по ч. 2 ст. 286 УК и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, без лишения права управлять транспортными средствами. Апелляционный суд изменил этот приговор, назначив обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, без лишения права управлять транспортными средствами.

В кассационных жалобах прокурор и потерпевший указывают на безосновательное неприменение апелляционным судом к обвиняемому дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортными средствами.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС отменил приговор апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. В обоснование позиции КУС указал, что закон об уголовной ответственности не содержит императивных ограничений на возможность лишения права управлять транспортными средствами лиц, для которых деятельность, связанная с пользованием таким правом, является средством реализации ухода за другими лицами. Существование этого обстоятельства требует лишь более взвешенного подхода при избрании меры принуждения, с учетом общих принципов справедливости, гуманизма и индивидуализации.

Так, ПДД регламентирован единый порядок дорожного движения на всей территории Украины, который должны неукоснительно соблюдать все его участники, поскольку автомобиль является источником повышенной опасности. К водителям транспортных средств предъявляются повышенные требования по соблюдению ими этих Правил, ведь нарушение такими лицами ПДД может привести к травмированию, в том числе, пассажиров, а также других участников дорожного движения.

Судом апелляционной инстанции безосновательно оставлено без внимания грубое нарушение обвиняемым ПДД, что и привело к ДТП с тяжелыми последствиями. При таких обстоятельствах ссылка в приговоре апелляционного суда на то, что для обвиняемого управление транспортным средством является способом перевозки членов семьи, которые нуждаются в постороннем уходе, не может быть безусловным основанием для неприменения к обвиняемому дополнительного наказания.

Более того, апелляционным судом вообще не мотивировано, каким образом деятельность обвиняемого, который работает председателем первичной профсоюзной организации «Бурштынской ТЭС», связана с необходимостью управления транспортным средством и почему лишение осужденного указанного права повлияет на реализацию им своих полномочий.

Автор: Наталя Мамченко

