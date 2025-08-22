В Киеве инженеру предъявили подозрение в растрате почти 1 млн на ремонте спортшколы

Инженер будет отвечать за халатность при ремонте детской спортшколы «Козак».

Прокуратура Киева сообщила о подозрении инженеру по техническому надзору за ненадлежащее исполнение обязанностей во время капитального ремонта детской спортивной школы «Козак» в Деснянском районе. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что из-за бездействия инженер не проверил объемы выполненных строительных работ, что привело к переплате из городского бюджета почти 750 тыс. гривен за невыполненные работы. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Ранее за растрату такой же суммы подозрение выдвинули директору школы по ч. 4 ст. 191 УК Украины.

