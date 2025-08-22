У Києві інженеру висунули підозру через розтрату майже 1 млн на ремонті спортшколи

Інженер відповідатиме за недбалість при ремонті дитячої спортшколи «Козак».

Прокуратура Києва повідомила про підозру інженеру з технічного нагляду за неналежне виконання обов’язків під час капітального ремонту дитячої спортивної школи «Козак» у Деснянському районі. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, що через бездіяльність інженер не перевірив обсяги виконаних будівельних робіт, що призвело до переплати з міського бюджету майже 750 тис. гривень за невиконані роботи. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Раніше за розтрату такої ж суми підозру висунули директору школи за ч. 4 ст. 191 КК України.

