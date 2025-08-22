Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Мы ведем эту дискуссию вместе с военными – Юлия Свириденко о разрешении на выезд мужчин до 22 лет

11:19, 22 августа 2025
По словам Юлии Свириденко, вопрос выезда за границу мужчин до 22 лет требует широкой дискуссии.
Мы ведем эту дискуссию вместе с военными – Юлия Свириденко о разрешении на выезд мужчин до 22 лет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сейчас по поводу предложения разрешить выезд мужчин от 18 до 22 лет за границу ведется дискуссия совместно с военными. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Действительно, готовится постановление Кабмина, и это не требует изменений в закон. Однако этот предмет требует широкого обсуждения и дискуссии. И мы эту дискуссию ведем вместе с военными, потому что есть очень много нюансов. Мы анализируем количество детей, которые выехали с начала года, мы сравниваем предыдущие периоды. Мы ищем оптимальный путь, как реализовать эту процедуру», — сказала Юлия Свириденко.

Впрочем, следует отметить, что сейчас правительство внесло в парламент законопроект 13673, которым фактически вводится риск привлечения к уголовной ответственности – в том числе для мужчин 18–22 лет, которые находятся за границей.

Так, в законе о правовом режиме военного положения правительство предлагает предусмотреть, что призывники, военнообязанные и резервисты за нарушение установленного законодательством срока пребывания за пределами Украины в условиях военного положения несут предусмотренную законом ответственность.

Ключевое изменение касается введения в Уголовный кодекс новой части 4 статьи 332-2, которая будет предусматривать ответственность за пересечение границы с «неправильными документами», и новой статьи 337-1, которая вводит «криминал» за нарушение срока пребывания за границей.

В УПК предлагается, чтобы в отношении таких лиц могло осуществляться специальное досудебное расследование, или расследование in absentia (в отсутствие), — это процедура, которая применяется, когда подозреваемый или обвиняемый находится в розыске. Это означает, что следственные действия и судебный процесс могут проводиться без физического присутствия человека.

Субъектом ответственности будут и призывники.

Напомним, комментируя урегулирование выезда за границу студентов, член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко заявил, что «Кабмин начал широко использовать свои постановления как инструмент управления всем государством, иногда вопреки законам или без участия парламента» и «многие из этих ограничений базируются на подзаконных актах, а не на прямых нормах закона, что может противоречить Конституции», поэтому вопрос выезда мужчин за границу следует урегулировать законом, а не постановлением. Подобное регулирование содержится в законопроекте 12361, который еще в декабре 2024 года подала группа депутатов.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные граница Юлия Свириденко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет судей Украины продлил сроки подачи документов для кандидатов на должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС — пока что не хватает кандидатов

Документы подали только два кандидата, а необходимо минимум шесть.

Мы ведем эту дискуссию вместе с военными – Юлия Свириденко о разрешении на выезд мужчин до 22 лет

По словам Юлии Свириденко, вопрос выезда за границу мужчин до 22 лет требует широкой дискуссии.

Военнообязанным мужчинам за границей может грозить уголовное преследование, если они не вернуться – Кабмин внес законопроект

По мнению главы МВД Игоря Клименко, изменения в УПК будут побуждать призывников и военнообязанных к добровольному возвращению в Украину во избежание уголовной ответственности.

Кабмин принял решение о создании Национального бюро по расследованию аварийных событий на транспорте

Средства, необходимые для функционирования новообразованного Национального бюро, будут выделены за счет ликвидации экспертного учреждения по расследованию авиационных происшествий и сокращения предельной численности Укртрансбезопасности.

Верховный Суд высказался относительно надлежащего ответчика в земельных спорах с Киевсоветом

Верховный Суд: разработка технической документации по землеустройству относительно раздела (объединения) земельных участков коммунальной собственности осуществляется по резолюции городского головы, а не решением Киевского городского совета.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва