Мы ведем эту дискуссию вместе с военными – Юлия Свириденко о разрешении на выезд мужчин до 22 лет

По словам Юлии Свириденко, вопрос выезда за границу мужчин до 22 лет требует широкой дискуссии.

Сейчас по поводу предложения разрешить выезд мужчин от 18 до 22 лет за границу ведется дискуссия совместно с военными. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Действительно, готовится постановление Кабмина, и это не требует изменений в закон. Однако этот предмет требует широкого обсуждения и дискуссии. И мы эту дискуссию ведем вместе с военными, потому что есть очень много нюансов. Мы анализируем количество детей, которые выехали с начала года, мы сравниваем предыдущие периоды. Мы ищем оптимальный путь, как реализовать эту процедуру», — сказала Юлия Свириденко.

Впрочем, следует отметить, что сейчас правительство внесло в парламент законопроект 13673, которым фактически вводится риск привлечения к уголовной ответственности – в том числе для мужчин 18–22 лет, которые находятся за границей.

Так, в законе о правовом режиме военного положения правительство предлагает предусмотреть, что призывники, военнообязанные и резервисты за нарушение установленного законодательством срока пребывания за пределами Украины в условиях военного положения несут предусмотренную законом ответственность.

Ключевое изменение касается введения в Уголовный кодекс новой части 4 статьи 332-2, которая будет предусматривать ответственность за пересечение границы с «неправильными документами», и новой статьи 337-1, которая вводит «криминал» за нарушение срока пребывания за границей.

В УПК предлагается, чтобы в отношении таких лиц могло осуществляться специальное досудебное расследование, или расследование in absentia (в отсутствие), — это процедура, которая применяется, когда подозреваемый или обвиняемый находится в розыске. Это означает, что следственные действия и судебный процесс могут проводиться без физического присутствия человека.

Субъектом ответственности будут и призывники.

Напомним, комментируя урегулирование выезда за границу студентов, член Комитета по нацбезопасности Александр Федиенко заявил, что «Кабмин начал широко использовать свои постановления как инструмент управления всем государством, иногда вопреки законам или без участия парламента» и «многие из этих ограничений базируются на подзаконных актах, а не на прямых нормах закона, что может противоречить Конституции», поэтому вопрос выезда мужчин за границу следует урегулировать законом, а не постановлением. Подобное регулирование содержится в законопроекте 12361, который еще в декабре 2024 года подала группа депутатов.

Автор: Наталя Мамченко

