Закон о разрешении на выезд студентам нужно принять, потому что сейчас ограничения базируются на подзаконных актах, а не на прямых нормах закона, что может противоречить Конституции — Федиенко

Комментируя урегулирование выезда за границу студентов, член Комитета по нацбезопасности Федиенко заявил, что «Кабмин начал широко использовать свои постановления как инструмент управления всем государством, иногда вопреки законам или без участия парламента» и «многие из этих ограничений базируются на подзаконных актах, а не на прямых нормах закона, что может противоречить Конституции», поэтому нужно принять соответствующий закон.

Как известно, Президент поручил премьер-министру Юлии Свириденко проработать вопрос предоставления разрешения мужчинам до 22 лет на выезд за границу. Вместе с тем, подобная идея содержалась в законопроекте 12361, который еще в декабре 2024 года подала группа депутатов.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко отметил, что закон для урегулирования вопроса выезда студентов за границу нужно принять, чтобы урегулировать правила на уровне закона, как того требует Конституция Украины, а не подзаконных актов.

«Начнем с Конституции Украины. Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места проживания, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом.

Ключевой момент: Конституция гарантирует, но в рамках Закона.

Закон Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины». Статья 1: гарантирует право выезжать за границу и возвращаться, но допускает ограничения только законом, то есть непосредственно на законодательном уровне.

Напомню, у нас в Украине военное положение, поэтому вступает в силу другой Закон.

Закон Украины «О правовом режиме военного положения» предоставляет военному командованию права устанавливать особые режимы выезда и въезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и транспортных средств.

Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Статья 23: определяет категории военнообязанных, которые могут не подлежать мобилизации и имеют право пересекать границу даже в военное время.

И вот дальше начинается то, о чем почему-то забывают граждане.

Законы устанавливают принципы, но всегда есть «подзаконка», Кабинет Министров, который принимает для министерств правила, которые должны по факту базироваться на Законах, не расширять их, и конечно, исполняться министерствами!

Речь идет о:

Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины (постановление КМУ № 57 от 27.01.1995).

Уточненных постановлением КМУ (например, 194, 440, 560 и т. п.), которое детализирует основания для выезда определенных категорий граждан.

Финализируя, имею две позиции.

Одна как юриста. Основные правила устанавливаются законами, КМУ дополняет их через постановления, предоставляя детализирующие требования к категориям граждан и необходимым документам.

Но... На мой взгляд, Кабмин начал широко использовать свои постановления как инструмент управления всем государством, иногда вопреки законам или без участия парламента. Проблема в том, что многие из этих ограничений базируются на подзаконных актах, а не на прямых нормах закона, что может противоречить Конституции.

Поэтому... Нужно принять Закон, который подали депутаты», — отметил он.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд в составе коллегии судей КАС ВС в постановлении от 12 ноября 2024 года по делу № 380/11916/22 согласился с позицией судов, которые признали противоправным и отменили решение инспектора пограничной службы об отказе студенту иностранного вуза в пересечении границы.

В частности, КАС ВС указал, что решение об отказе в пересечении государственной границы должно быть обоснованным с указанием причин отказа, а не просто со ссылкой на закон о правовом режиме военного положения. К тому же, по этому делу судья-докладчик Сергей Уханенко выразил особое мнение, но совпадающее с общей позицией, где дополнительно указал на такие свои выводы:

ограничения относительно реализации конституционного права свободно покидать территорию Украины, которое предусмотрено статьей 33 Конституции, может устанавливаться исключительно законами Украины как актами высшей юридической силы;

ограничение относительно реализации конституционного права свободно покидать территорию Украины в случае введения на территории Украины военного положения прямо не закреплено ни в одном из законов Украины.

Также Верховный Суд в постановлении от 20 декабря 2024 года по делу №160/14683/22 указал, что решение пограничников об отказе в пересечении государственной границы студенту, зачисленному для продолжения учебы и получения высшего образования (степень магистра) в Венский университет (Австрия) в рамках международного договора Украины об обучении в учебных заведениях других государств, является вмешательством в свободу передвижения.

Впрочем, в многочисленных других решениях КАС ВС продуцировал следующий вывод: право на отсрочку на основании обучения в вузе по дневной или дуальной формам получения образования не является безусловным и самостоятельным основанием для пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения. То есть право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации не является тождественным с правом на пересечение государственной границы в условиях военного положения. Соответствующий вывод содержится в частности в постановлении КАС ВС от 28 февраля 2024 года по делу № 240/29892/22, постановлении КАС ВС от 19 сентября 2023 года по делу № 160/14641/22 и многих других.

В постановлении по делу № 240/29892/22 Верховный Суд указал, что отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, на которую имеет право истец в соответствии с абзацем вторым части второй статьи 23 Закона № 3543-XII, в условиях действия военного положения не является основанием для снятия ограничений на выезд из Украины, введение которых продиктовано необходимостью мобилизации.

Автор: Наталя Мамченко

