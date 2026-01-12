Нападение с ножом в школе Киева — во время инцидента учителя закрыли других детей в классах и не выпускали в коридор

Появились новые подробности инцидента в столичной школе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 12 января в Киеве в одной из школ ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника. Киевская городская прокуратура сообщила, что по факту покушения ученика на жизнь учительницы и другого школьника начато расследование.

По данным телеканала «Киев 24», во время нападения учителя закрыли других детей в классах и не выпускали их в коридор.

Также отмечается, что занятия в школе не отменяли. Вместе с тем после инцидента многие родители пришли забрать детей из школы, поскольку те были напуганы.

