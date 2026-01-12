Напад з ножем у школі Києва — під час інциденту вчителі закрили інших дітей у класах і не випускали в коридор

З'явились нові подробиці інциденту в столичній школі.

Фото: ОГП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 12 січня у Києві в одній із шкіл учень з ножем напав на вчительку та однокласника. Київська міська прокуратура повідомила, що за фактом замаху учня на життя вчительки та іншого школяра розпочати розслідування.

За даними телеканалу Київ 24, під час нападу вчителі закрили інших дітей у класах і не випускали в коридор.

Також зазначається, що уроки в школі не скасовували. Втім, після інциденту багато батьків прийшли забрати дітей зі школи, адже ті були налякані.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.