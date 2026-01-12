В Киеве и части Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме — «Укрэнерго».

В понедельник, 12 января, в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме. Об этом сообщило «Укрэнерго».

Причины введения ограничений — предыдущие ракетно-дроновые атаки на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области.

«Ранее обнародованные операторами систем распределения графики отключений в Киеве и области в настоящее время не действуют. Энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение», — заявили в «Укрэнерго».

Также там добавили, что аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

