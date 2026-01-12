У Києві та частині Київщини запровадили аварійні відключення світла
У понеділок, 12 січня, у Києві та частині Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Про це повідомило Укренерго.
Причини запровадження обмежень – попередні ракетно-дронові атаки на енергооб’єкти, сильний мороз та наслідки негоди на Київщині
«Попередньо оприлюднені операторами систем розподілу графіки знеструмлень у Києві та області наразі не діють. Енергетики цілодобово працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», - заявили в Укренерго.
Також там додали, що аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
