У Києві та частині Київщини запровадили аварійні відключення світла

Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі — Укренерго.

У понеділок, 12 січня, у Києві та частині Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі. Про це повідомило Укренерго.

Причини запровадження обмежень – попередні ракетно-дронові атаки на енергооб’єкти, сильний мороз та наслідки негоди на Київщині

«Попередньо оприлюднені операторами систем розподілу графіки знеструмлень у Києві та області наразі не діють. Енергетики цілодобово працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», - заявили в Укренерго.

Також там додали, що аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

