Закон про дозвіл на виїзд студентам треба прийняти, бо зараз обмеження базуються на підзаконних актах, а не на прямих нормах закону, що може суперечити Конституції — Федієнко

Коментуючи врегулювання виїзду за кордон студентів, член Комітету з нацбезпеки Федієнко заявив, що «Кабмін почав широко використовувати свої постанови як інструмент управління всією державою, іноді всупереч законам або без участі парламенту» і «багато з цих обмежень базуються на підзаконних актах, а не на прямих нормах закону, що може суперечити Конституції», тому треба прийняти відповідний закон.

Як відомо, Президент доручив прем’єр-міністру Юлії Свириденко опрацювати питання надання дозволу чоловікам до 22 років на виїзд за кордон.

Разом з тим, подібні ідея містилася у законопроекті 12361, який ще у грудні 2024 року подала група депутатів.

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександр Федієнко зазначив, що закон для врегулювання питання виїзду студентів за кордон потрібно прийняти, аби врегулювати правила на рівні закону, як того вимагає Конституція України, а не підзаконних актів.

«Почнемо з Конституції України. Стаття 33 Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Ключовий момент, Конституція гарантує, але в межах Закону.

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України». Стаття 1: гарантує право виїжджати за кордон і повертатися, але допускає обмеження лише законом, тобто безпосередньо на законодавчому рівні.

Нагадаю, у нас в Україні воєнний стан, тому вступає в дію інший Закон.

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» надає військовому командуванню права встановлювати особливі режими виїзду та в’їзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців і транспортних засобів.

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Стаття 23: визначає категорії військовозобов’язаних, які можуть не підлягати мобілізації й мають право перетинати кордон навіть у воєнний час.

І от далі починається те, про що чомусь забувають громадяни.

Закони встановлюють принципи, але завжди є «підзаконка», Кабінет Міністрів, який приймає для міністерств правила, які повинні по факту базуватись на Законах, не розширювати їх, та звісно виконуватись міністерствами!

Мова йде про:

Правила перетинання державного кордону громадянами України (постанова КМУ № 57 від 27.01.1995.

Уточнені постановою КМУ (напр. 194, 440, 560 тощо), яка деталізує підстави для виїзду певних категорій громадян.

Фіналізуючи. Маю дві позиції.

Одна як правника. Основні правила встановлюються законами, КМУ доповнює їх через постанови, надаючи деталізаційні вимоги щодо категорій громадян та необхідних документів.

Але… На мій погляд Кабмін почав широко використовувати свої постанови як інструмент управління всією державою, іноді всупереч законам або без участі парламенту.

Проблема в тому, що багато з цих обмежень базуються на підзаконних актах, а не на прямих нормах закону, що може суперечити Конституції.

Тому… Треба прийняти Закон, який подали депутати», зазначив він.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд у складі колегії суддів КАС ВС в постанові від 12 листопада 2024 року по справі №380/11916/22 погодився з позицією судів, які визнали протиправним і скасували рішення інспектора прикордонної служби про відмову студенту іноземного вишу у перетині кордону.

Зокрема, КАС ВС вказав, що рішення про відмову у перетині державного кордону має бути обґрунтованим із зазначенням причин відмови, а не просто з посиланням на закон про правовий режим воєнного стану.

До того ж, у цій справі суддя-доповідач Сергій Уханенко висловив окрему думку, але збіжну з загальною позицію, де додатково вказав на такі свої висновки:

обмеження щодо реалізації конституційного права вільно залишати територію України, яке передбачене статтею 33 Конституції, може встановлюватися виключно законами України як актами вищої юридичної сили;

обмеження щодо реалізації конституційного права вільно залишати територію України в разі введення на території України воєнного стану прямо не закріплено в жодному із законів України.

Також Верховний Суд у постанові від 20 грудня 2024 року по справі №160/14683/22 вказав, що рішення прикордонників про відмову в перетинанні державного кордону студенту, зарахованого для продовження навчання та здобуття вищої освіти (ступінь магістра) до Віденського університету (Австрія) в рамках міжнародного договору України з навчання у закладах освіти інших держав, є втручанням в свободу пересування.

Втім, в численних інших рішеннях КАС ВС продукував наступний висновок: право на відстрочку на підставі навчання у виші за денною або дуальною формами здобуття освіти не є безумовною та самостійною підставою для перетину державного кордону України в умовах воєнного стану. Тобто, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації не є тотожним з правом на перетин державного кордону в умовах воєнного стану.

Відповідний висновок міститься зокрема у постанові КАС ВС від 28 лютого 2024 року по справі 240/29892/22, постанові КАС ВС від 19 вересня 2023 року по справі 160/14641/22 та багатьох інших.

У постанові по справі 240/29892/22 Верховний Суд вказав, що відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на яку має право позивач відповідно до абзацу другого частини другої статті 23 Закону № 3543-XII, в умовах дії воєнного стану не є підставою для зняття обмежень на виїзд з України, запровадження яких продиктоване необхідністю мобілізації.

Автор: Наталя Мамченко

