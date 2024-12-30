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Депутати пропонують дозволити чоловікам до 24 років виїжджати на навчання за кордон, але лише за певних умов

15:13, 30 грудня 2024
Також пропонується відкласти вступ в силу закону на 3 місяці, тобто, не раніше середини квітня.
Депутати пропонують дозволити чоловікам до 24 років виїжджати на навчання за кордон, але лише за певних умов
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Група народних депутатів, серед яких Руслан Горбенко, Микита Потураєв, Олександр Федієнко та інші, 26 грудня зареєструвала у парламенті законопроект 12361 щодо виїзду з України окремих категорій громадян на навчання.

Втім, є певні питання до логічної послідовності, адже дозволити виїзд пропонується чоловікам, які вже навчаються на денній чи дуальній формі навчання за кордоном. При цьому вступ закону в силу пропонується відкласти, в ліпшому випадку, на середину весни.

Так, депутати пропонують доповнити Закон «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» статтею 14 «Перехідні положення», якою встановити, що у період дії воєнного стану мають право на безперешкодний виїзд з України на навчання громадяни України, яким не виповнилося 24 роки та які відповідають одній з вимог:

1) не пізніше одного року після здобуття повної загальної середньої освіти або професійної (професійно-технічної) освіти вперше вступили/були зараховані до закордонного навчального закладу на навчання за денною або дуальною формами навчання та вони здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній ч. 2 статті 10 Закону «Про освіту»;

2) станом на 1 січня 2025 року вони вже є здобувачами професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти за денною або дуальною формами навчання в закордонному навчальному закладі.

Ці особи під час виїзду з України додатково до документів, передбачених в статті 2 цього Закону, повинні пред'явити:

  • документ, що підтверджує факт навчання чи вступу на навчання у закордонному навчальному закладі (студентський квиток або довідку з навчального закладу, або виклик на навчання, або документ що підтверджує право на тимчасове проживання в країні у зв'язку із навчанням, або контракт (договір) на навчання);
  • військово-обліковий документ в електронній або паперовій формі.

Вимагання інших документів, не передбачених цим Законом, забороняється.

Також статтю 28 «Прикінцеві положення» Закону «Про правовий режим воєнного стану» пропонується доповнити пунктом 2-5, за яким у період дії воєнного стану особи, зазначені в вищеописаній статті 14 Закону «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України», мають право на безперешкодний виїзд з України на навчання. Заходи правового режиму воєнного стану та обмеження прав і свобод громадян не повинні безпідставно обмежувати чи перешкоджати у реалізації права на безперешкодний виїзд з України на навчання відповідно до статті 14.

Крім того, прикінцеві положення Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» пропонують доповнити пунктом 7-3, за яким у період дії воєнного стану особи, зазначені у абзаці 3 ч. 1 статті 17 цього Закону, мають право на безперешкодний виїзд з України на навчання відповідно до статті 14 Закону «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України». Реалізація норм цього Закону не повинна безпідставно обмежувати чи перешкоджати у праві на безперешкодний виїзд з України на навчання відповідно до статті 14.

Також Прикінцеві та перехідні положення Закону «Про освіту» пропонується доповнити пунктом 5-2, за яким у період дії воєнного стану громадяни України, яким не виповнилося 24 роки, мають право на безперешкодний виїзд з України на навчання відповідно до статті 14.

При цьому автори пропонують, що цей закон набрав чинності через 3 місяці з дня його опублікування. Тобто, у разі прийняття він набуде сили не раніше середини квітня.

Протягом цих 3 місяців Кабміну потрібно буде розробити порядок оформлення військово-облікових документів особам, які на законних підставах перебувають за кордоном, і яким виповнилося 17 років, з можливістю їх оформлення онлайн чи через закордонні дипломатичні установи України.

Також Кабмін повинен буде розробити порядок оформлення відстрочки від направлення для проходження базової військової служби та подачі документів, що підтверджують їхнє право на відстрочку, особам, зазначеним в ч. 1 статті 17 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу», які на законних підставах перебувають за кордоном, з можливістю їх оформлення онлайн чи через закордонні дипломатичні установи України.

Автор: Наталя Мамченко

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