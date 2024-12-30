Депутаты предлагают разрешить мужчинам до 24 лет выезжать на обучение за границу, но только при определенных условиях

Также предлагается отложить вступление в силу закона на 3 месяца, то есть не ранее середины апреля.

Группа народных депутатов, среди которых Руслан Горбенко, Никита Потураев, Александр Федиенко и другие, 26 декабря зарегистрировала в парламенте законопроект 12361 о выезде из Украины отдельных категорий граждан на обучение.

Впрочем, есть определенные вопросы к логической последовательности, ведь разрешить выезд предлагается мужчинам, которые уже учатся на дневной или дуальной форме обучения за границей. При этом вступление закона в силу предлагается отложить, в лучшем случае, на середину весны.

Так, депутаты предлагают дополнить Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» статьей 14 «Переходные положения», установить, что в период действия военного положения имеют право на беспрепятственный выезд из Украины на обучение граждане Украины, которым не исполнилось 24 года и отвечающие одному из требований:

1) не позднее одного года после получения полного общего среднего образования или профессионального (профессионально-технического) образования впервые поступили/были зачислены в зарубежное учебное заведение на обучение по дневной или дуальной формам обучения и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной ч. 2 статьи 10 Закона «Об образовании»;

2) по состоянию на 1 января 2025 года они уже являются соискателями профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования по дневной или дуальной форме обучения в зарубежном учебном заведении.

Эти лица при выезде из Украины дополнительно к документам, предусмотренным в статье 2 настоящего Закона, должны предъявить:

документ, подтверждающий факт обучения или поступления на обучение в зарубежном учебном заведении (студенческий билет или справку из учебного заведения, или вызов на обучение, или документ, подтверждающий право на временное проживание в стране в связи с учебой, или контракт (договор) на обучение);

военно-учетный документ в электронной или бумажной форме.

Требование других документов, не предусмотренных настоящим Законом, запрещается.

Также статью 28 «Заключительные положения» Закона «О правовом режиме военного положения» предлагается дополнить пунктом 2-5, согласно которому в период действия военного положения лица, указанные в вышеописанной статье 14 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан», имеют право на беспрепятственный выезд из Украины на обучение. Меры правового режима военного положения и ограничения прав и свобод граждан не должны безосновательно ограничивать или препятствовать реализации права на беспрепятственный выезд из Украины на обучение в соответствии со статьей 14.

Кроме того, заключительные положения Закона «О воинской обязанности и военной службе» предлагают дополнить пунктом 7-3, согласно которому в период действия военного положения лица, указанные в абзаце 3 ч. 1 статьи 17 этого Закона имеют право на беспрепятственный выезд из Украины на обучение в соответствии со статьей 14 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины». Реализация норм этого закона не должна безосновательно ограничивать или препятствовать в праве на беспрепятственный выезд из Украины на обучение в соответствии со статьей 14.

Также Заключительные и переходные положения Закона «Об образовании» предлагается дополнить пунктом 5-2, согласно которому в период действия военного положения граждане Украины, которым не исполнилось 24 года, имеют право на беспрепятственный выезд из Украины на обучение в соответствии со статьей 14.

При этом авторы предлагают, что этот закон вступил в силу через 3 месяца со дня его опубликования. То есть, в случае принятия он вступит в силу не раньше середины апреля.

В течение этих 3 месяцев Кабмину предстоит разработать порядок оформления военно-учетных документов лицам, на законных основаниях находящихся за рубежом, которым исполнилось 17 лет, с возможностью их оформления онлайн или через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Также Кабмин должен будет разработать порядок оформления отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы и подачи документов подтверждающих их право на отсрочку лицам, указанным в ч. 1 статьи 17 Закона «О воинской обязанности и военной службе», находящихся на законных основаниях за границей, с возможностью их оформления онлайн или через зарубежные дипломатические учреждения Украины.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.