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Налоговая объясняет, в каких случаях осуществляется перерегистрация ПРРО

09:18, 31 декабря 2024
Для перерегистрации подается заявление.
Налоговая объясняет, в каких случаях осуществляется перерегистрация ПРРО
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Налоговая служба в Харьковской области сообщает, в каких случаях осуществляется перерегистрация ПРРО.

Отмечается, что согласно пункту 8 раздела II Порядка регистрации, ведения реестра и применения программных регистраторов расчетных операций, утвержденного приказом Минфина от 23.06.2020 № 317 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов от 14 июня 2016 г. № 547» (далее № 317) перерегистрация программного регистратора расчетных операций (далее – ПРРО) осуществляется в случае изменения наименования (фамилии, имени, отчества (при наличии)) или налогового номера субъекта хозяйствования (без государственной регистрации прекращения юридического лица или предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя), наименования или адреса хозяйственной единицы, где используется ПРРО.

Для осуществления перерегистрации подается Заявление о регистрации программных регистраторов расчетных операций по форме №1-ПРРО (идентификатор формы J/F 1316605) (приложение 1 к Порядку №317) (далее – Заявление) с отметкой «Перерегистрация».

Пунктом 10 раздела II Порядка № 317 предусмотрено, что перерегистрация и внесение изменений в данные о ПРРО осуществляется в порядке и сроки, установленные для регистрации отчетного чека и закрытие последнего изменения в таком ПРРО согласно разд. V Порядка № 317.

Согласно пункту 11 раздела II Порядка № 317, в случае изменения местоположения или места жительства, включения/невключения предприятия в Реестр крупных налогоплательщиков, реорганизации контролирующих органов или по другим причинам, в результате которых изменяется контролирующий орган, в котором субъект хозяйствование учитывается как налогоплательщик по основному месту учета, в течение двух рабочих дней после перевода налогоплательщика на обслуживание в контролирующий орган за новым местом учета средствами информационно-телекоммуникационной системы ГНС осуществляется перерегистрация ПРРО в контролирующий орган по новому основному месту учета субъекта хозяйствования как налогоплательщика.

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налоговая

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