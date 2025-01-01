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Пенсия по возрасту в 2025 году — сколько необходимо иметь стажа

07:18, 1 января 2025
В 2025 году украинцы в возрасте 60, 63 и 65 лет могут выйти на пенсию при наличии нужного страхового стажа.
Пенсия по возрасту в 2025 году — сколько необходимо иметь стажа
Фото: chasdiy.org
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило особенности выхода на пенсию в 2025 году.

Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста - 60, 63 или 65 лет. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

Общие условия назначения пенсии по возрасту определены статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Возраст выхода на пенсию в 2025 году

- 60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

- 63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

- 65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр органов Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства, регистрации или пребывания.

Документы для выхода на пенсию

- паспорт гражданина Украины (или ID-карта);

- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;

- документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.);

- справку о заработной плате за любые 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);

- реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

- фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);

- свидетельство о браке в случае смены фамилии;

- документы, подтверждающие особый статус заявителя (удостоверение ветерана войны, Почетного донора, наличие особых заслуг перед Украиной и т.п.), при наличии.

Пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем ​​достижения им пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.

Если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была предоставлена ​​для оцифрования трудовая книжка, другие документы о стаже), пенсия по возрасту после достижения 60 лет при наличии необходимого страхового стажа назначается автоматически (без обращения лица).

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