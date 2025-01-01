Пенсия по возрасту в 2025 году — сколько необходимо иметь стажа

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило особенности выхода на пенсию в 2025 году.
Право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста - 60, 63 или 65 лет. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.
Общие условия назначения пенсии по возрасту определены статьей 26 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
- 60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;
- 63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;
- 65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или лично в любой сервисный центр органов Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства, регистрации или пребывания.
- паспорт гражданина Украины (или ID-карта);
- регистрационный номер учетной карты налогоплательщика;
- документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет и др.);
- справку о заработной плате за любые 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);
- реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);
- фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);
- свидетельство о браке в случае смены фамилии;
- документы, подтверждающие особый статус заявителя (удостоверение ветерана войны, Почетного донора, наличие особых заслуг перед Украиной и т.п.), при наличии.
Пенсия по возрасту назначается по обращению лица со дня, следующего за днем достижения им пенсионного возраста, если обращение состоялось не позднее трех месяцев со дня наступления такого возраста.
Если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была предоставлена для оцифрования трудовая книжка, другие документы о стаже), пенсия по возрасту после достижения 60 лет при наличии необходимого страхового стажа назначается автоматически (без обращения лица).
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