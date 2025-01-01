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Пенсія за віком у 2025 році — скільки необхідно мати стажу

07:18, 1 січня 2025
У 2025 році українці, віком 60, 63 та 65 років, можуть вийти на пенсію при наявності потрібного страхового стажу.
Пенсія за віком у 2025 році — скільки необхідно мати стажу
Фото: chasdiy.org
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало особливості виходу на пенсію у 2025 році.

Право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку — 60, 63 або 65 років. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію в 60 років, збільшується на 12 місяців та в 2028 році становитиме 35 років.  

Загальні умови призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».  

Вік виходу на пенсію у 2025 році

- 60 років — за наявності не менше 32 років страхового стажу; 

- 63 роки — за наявності не менше 22 років страхового стажу; 

- 65 років — за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України — або особисто до будь-якого сервісного центру органів Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування.

Документи для виходу на пенсію 

- паспорт громадянина України (або ID-картка);

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток та ін.);

- довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд по 30.06.2000 (за бажанням);

- реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

- фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3);

- свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища;

- документи, що підтверджують особливий статус заявника (посвідчення ветерана війни, Почесного донора, про наявність особливих заслуг перед Україною тощо), за наявності.

Пенсія за віком призначається за зверненням особи з дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року (роботодавцем чи застрахованою особою було подано для оцифрування трудову книжку, інші документи про стаж), пенсія за віком після досягнення 60 років за наявності необхідного страхового стажу призначається автоматично (без звернення особи).

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