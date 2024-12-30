Нарушение процедуры рассмотрения жалобы НАЗЯВО может быть предметом судебного разбирательства только при наличии окончательного решения Нацагентства – Верховный Суд

Требование к НАЗЯВО воздержаться от проведения проверки является вмешательством в выполнение органом его публично-властной управленческой функции по установлению фактов академического плагиата, фабрикации или фальсификации.

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Верховный Суд в составе Кассационного административного суда 20 декабря 2024 года закрыл производство по делу №120/11425/23, в котором истица обжаловала действия и решения Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАЗЯВО) о принятии к рассмотрению жалобы об академическом плагиате в ее научной статьи и докторской диссертации.

Дело касалось проверки на плагиат диссертации ректора Винницкого медицинского университета Виктории Петрушенко. Жалобу на наличие академического плагиата подал бывший доцент Сумского государственного университета Олег Смирнов. Он указывал, что диссертация содержит текстовые совпадения с российской монографией 2005 года и, по меньшей мере, 10 другими диссертациями без надлежащих ссылок.

В цій справі окружний адміністративний суд частково задовольнив позов, визнавши протиправним та скасувавши рішення Комітету з питань етики НАЗЯВО про прийняття до розгляду скарги на академічний плагіат, а апеляційний адміністративний суд додатково визнав протиправними дії НАЗЯВО та заборонив Національному агентству подальший розгляд скарги на академічний плагіат.

Верховний Суд скасував судові рішення обох інстанцій та закрив провадження, дійшовши висновку, що рішення Комітету з питань етики НАЗЯВО та дії Національного агентства до прийняття ним будь-якого рішення за результатами перевірки дотриманням академічної доброчесності не підлягають судовому розгляду.

Суд касаційної інстанції зазначив, що Комітет з питань етики є структурним підрозділом Національного агентства, який відповідальний за розгляд питань, пов'язаних з академічною доброчесністю, функції якого в межах загальної діяльності НАЗЯВО зводяться до прийняття та аналізу скарги/повідомлення щодо виявлення академічного плагіату (фабрикації та/чи фальсифікації) і внесення відповідного подання до Національного агентства.

Допоміжний характер функцій Комітету з питань етики НАЗЯВО лише сприяє здійсненню Національним агентством контролюючих функцій у сфері академічної доброчесності відповідно до законодавства, а вже саме НАЗЯВО приймає рішення про виявлення в дисертації, наукових публікаціях, зарахованих за її темою, академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації.

Рішення Комітету з питань етики НАЗЯВО щодо прийняття до розгляду скарги про наявність фактів академічного плагіату науковій роботі позивачки є лише однією з умов для розгляду цих питань компетентним органом — Національним агентством, тобто не зумовлює самостійних правових наслідків, а отже не може бути предметом судового розгляду.

Порушення Комітетом з питань етики НАЗЯВО процедури прийняття та аналізу скарги/повідомлення щодо виявлення академічного плагіату (фабрикації та/чи фальсифікації) може бути оцінено судом лише за умови та після прийняття Національним агентством відповідного рішення, у межах оскарження такого рішення особою, чиїх прав воно стосується.

Обраний позивачкою у цій справі спосіб захисту шляхом визнання дій суб’єкта владних повноважень протиправними та зобов’язання утриматися від вчинення певних дій, передбачений частиною третьої статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України, не може бути застосований стосовно оскарження дій НАЗЯВО щодо здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності, оскільки контроль у сфері забезпечення якості вищої освіти, здійснюваний НАЗЯВО, є однією з форм реалізації державної влади, що спрямована на забезпечення дотримання вимог законодавства, стандартів і нормативних документів у галузі вищої освіти.

Охоронюваний законом інтерес особи, який підлягає захисту судом, не охоплюється лише самим фактом призначення перевірки на виконання уповноваженим контролюючим органом визначених законом повноважень, оскільки держава має право здійснювати контроль в межах визначеної нею ж процедури.

Суд захищає право або інтерес особи в конкретному спорі, але не може заздалегідь заборонити проведення перевірок у цілому, якщо такі перевірки здійснюється у межах повноважень відповідного суб’єкта владних повноважень (адміністративного органу).

Вимога до НАЗЯВО утриматися від проведення перевірки є втручанням у виконання органом його публічно-владної управлінської функції з встановлення фактів академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації. Відповідно, така вимога не може слугувати підставою для судового оскарження дій НАЗЯВО у порядку, передбаченому частиною третьою статті 5 КАС України.

Верховний Суд також звернув увагу на те, що неправомірність дій НАЗЯВО при призначенні і проведенні перевірки академічної доброчесності не може бути предметом окремого позову, але може бути підставою позову про визнання протиправними рішень, прийнятих за наслідками такої перевірки (за їх наявності), зокрема, щодо можливих порушень процедури її проведення. У такому разі суть права, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, не порушується.

Постанова Верховного Суду від 20 грудня 2024 року у справі №120/11425/23 (адміністративне провадження № К/990/28793/24)

Автор: Наталя Мамченко

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