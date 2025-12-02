В Украине введут судебную неустойку: что это такое и как ее отграничить от других правовых институтов

Депутаты предлагают закрепить новую модель принуждения к исполнению судебных решений — судебную неустойку европейского образца.

Украина стоит на пути самого масштабного обновления гражданского законодательства за время независимости.

В Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины в связи с его обновлением (рекодификацией). Речь идет о книге первой и книге второй Кодекса. Авторы законопроектов предлагают системно обновить Гражданский кодекс.

22 октября 2025 года парламент принял за основу с продлением срока подготовки законопроект № 14056 (книга первая), и уже 05 ноября 2025 года — законопроект № 14057 от 21.09.2025 (книга вторая).

Другие книги проходят общественное обсуждение.

Одним из концептуально новых правовых институтов, который предлагается закрепить в Гражданском кодексе Украины, является астрент — судебная неустойка. Термин содержится в статье 614-6 книги изменений и дополнений к Книге пятой Гражданского кодекса Украины «Обязательства». Законопроект еще не зарегистрирован в парламенте, однако проходит общественное обсуждение.

По мнению разработчиков законопроекта, целесообразно дополнить ГК Украины положениями, согласно которым суд может по требованию истца обязать ответчика выплатить в пользу истца денежную сумму, если ответчик не выполнит решение суда.

Судебная неустойка (астрент) применяется для понуждения к исполнению решения суда, которым на должника не денежного обязательства возложена обязанность совершить определенные действия или воздержаться от действий.

Астрент устанавливается судом в пользу кредитора в фиксированной сумме за каждый день, неделю или иной определенный период просрочки, а также может быть установлен в фиксированной разовой сумме за каждый факт нарушения.

Астрент не применяется к денежным обязательствам.

Уплата астрента не освобождает должника от обязанности выполнить решение суда и не лишает кредитора права на возмещение убытков и применение других способов защиты, если иное не установлено законом.

Размер астрента определяется с учетом значения обязательства для кредитора, поведения сторон, длительности нарушения и принципов добросовестности и соразмерности.

Начисление астрента начинается с дня, определенного в решении суда, и продолжается до дня фактического выполнения соответствующей обязанности или до изменения судом условий астрента.

По заявлению заинтересованной стороны суд может изменить размер астрента, приостановить его начисление или частично освободить от уплаты, если этого требуют обстоятельства дела, в частности, если задержка в исполнении обусловлена причинами, не зависящими от должника, или должник добросовестно и без промедлений устранил нарушение. Изменение астрента не влияет на уже начисленные суммы, если иное не установлено судом ввиду злоупотребления правом.

Суммы астрента подлежат взысканию независимо от доказанности размера убытков и не заменяют исполнение основного обязательства.

Большая Палата Верховного Суда в деле № 910/14524/22 подробно проанализировала природу и функции астрента, назвав его одним из действенных мер воздействия на обеспечение исполнения решения суда, который внедрен во многих странах, в том числе предусмотрен в статье 7.2.4 Принципов международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА), статье 111 Кодекса европейского договорного права.

В правовой доктрине астрент (от лат. adstringere — принуждение, фр. l'astreinte — штраф) понимают как денежную сумму, которую присуждает суд за неисполнение (несвоевременное исполнение) решения суда.

Этот эффективный правовой институт, стимулирующий должника к исполнению судебного акта в кратчайшие сроки, появился во Франции и ныне применяется во многих европейских странах.

Астрент является дополнительным обязательством для должника, основанным на процедуре, согласно которой перспектива уплатить большую сумму, чем та, которую должник должен был уплатить изначально, должна заставить должника действовать и выполнить решение суда как можно быстрее.

Задачей суда при определении судебной неустойки является именно исполнение судебного решения, а не взыскание дополнительных сумм с должника. В этом заключается цель астрента. Астрент не является формой взыскания или возмещения убытков, а является санкцией за неуважение к правосудию и сопротивление исполнению судебного решения.

Таким образом, астрент является средством стимулирования должника выполнить в кратчайшие сроки решение суда, принятое по результатам рассмотрения спора. С одной стороны, он предупреждает ответчика о том, что неисполнение им решения суда повлечет начисление судебной неустойки (превентивная предупредительная функция), а с другой — предоставляет истцу возможность получить компенсационные последствия просрочки исполнения должником решения суда (компенсационная функция).

Астрент в классическом понимании имеет следующие характерные признаки:

является разновидностью судебной неустойки, то есть носит характер дополнительного обязательства;

суд устанавливает его на будущее: при принятии решения суд дает определенный срок для его исполнения, и в случае просрочки возникает обязанность по уплате астрента;

преимущественно присуждается в пользу истца по его обращению, хотя в некоторых странах его присуждение осуществляется по инициативе суда в пользу государства;

не освобождает от ответственности за исполнение основного обязательства;

применяется преимущественно к неденежным обязательствам, однако допускается применение и к обязательствам денежного характера;

целью является стимулирование должника своевременно выполнить гражданско-правовое обязательство, подтвержденное судебным решением; преимущественно вопрос применения астрента суд решает одновременно с принятием решения, однако не исключается возможность такого присуждения и в дальнейшем;

его размер, как правило, законодательством не установлен, и суд определяет его по своему усмотрению индивидуально в каждом деле с учетом обстоятельств, имеющих существенное значение, на основе принципов справедливости, соразмерности, недопустимости получения выгоды от неправомерного или недобросовестного поведения;

может быть как в виде фиксированной (одноразовой) суммы, так и в виде регулярно увеличивающегося платежа;

после присуждения может быть отменен судом с согласия взыскателя или в случае объективной невозможности должника выполнить судебное решение.

Большая Палата также отмечает, что сформулированные в части десятой статьи 238 ХПК Украины и частях десятой, одиннадцатой статьи 265 ГПК Украины предписания не являются астрентом, поскольку по украинскому праву они применяются лишь в денежных обязательствах и фактически предусматривают продолжение на будущее взыскания присужденных процентов или пени до момента исполнения решения суда.

То есть это не является самостоятельным видом санкции — судебной неустойки, а это те же проценты или пеня, которые уже взыскал суд, но продленные на следующий период времени (на будущее), в течение которого обязательство, подтвержденное судебным решением, не выполняется.

В то время как астрент прежде всего применяется к обязательствам неденежного характера, и размер астрента не связан с размером задолженности или ее составляющими, которые, соответственно, не являются базой для расчета судебной неустойки, поскольку, как уже отмечалось, астрент — это санкция за неуважение к правосудию и сопротивление исполнению судебного решения, а не форма взыскания или возмещения убытков перед истцом (взыскателем).

Таким образом, в отличие от астрента, правовая цель предписаний части десятой статьи 238 ХПК Украины, частей десятой, одиннадцатой статьи 265 ГПК Украины (согласно которым суд, принимая решение о взыскании долга, на который начисляются проценты или пеня, может указать в решении о начислении соответствующих процентов или пени до момента исполнения решения с учетом предписаний законодательства Украины, регулирующего такое начисление. Окончательная сумма процентов (пени) в таком случае рассчитывается по правилам, определенным в решении суда, органом (лицом), осуществляющим принудительное исполнение решения суда, и соответствующие действия (решения) которого могут быть обжалованы) прежде всего заключается в предоставлении суду полномочий распространить действие принятого им решения и продолжить начисление пени или процентов на будущее вне временных рамок, в которых суд рассмотрел и решил спор по существу заявленных исковых требований о взыскании соответствующих пени или процентов, что имеет целью избавить кредитора от необходимости обращаться в суд с иском о взыскании пени или процентов за последующие периоды неисполнения обязательства после того, как было принято судебное решение. Такая цель указанных процессуальных норм национального законодательства, как стимулирование должника к своевременному исполнению судебного решения, является второстепенной.

Санкция части десятой статьи 238 ХПК Украины (частей десятой, одиннадцатой статьи 265 ГПК Украины) не является самостоятельным и новым видом мер ответственности, в отличие от астрента как судебной неустойки, и начисление упомянутых пени или процентов судом на будущее лишает сторону права на повторное взыскание этих сумм по другому судебному решению.

Соответственно, единственное сходство астрента с той правовой конструкцией, которая предусмотрена частью десятой статьи 238 ХПК Украины (частями десятой, одиннадцатой статьи 265 ГПК Украины), заключается в том, что такую пеню или проценты суд постановляет начислять на будущее — на период после принятия судебного решения.

Автор Тарас Лученко

