Как подать заявление на назначение пенсии онлайн — пошаговая инструкция
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области обнародовало пошаговую инструкцию подачи заявления на назначение пенсии онлайн.
Как подать заявление на назначение пенсии онлайн
АВТОРИЗУЙТЕСЬ в личном кабинете веб-портала Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua) с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
ВЫБЕРИТЕ в левом боковом меню пункт «Заявление на назначение пенсии» в разделе «Относительно пенсионного обеспечения».
ЗАПОЛНИТЕ заявление: в выпадающем списке «Вид пенсии» выберите необходимый вид пенсии (по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца).
ЗАГРУЗИТЕ заранее отсканированные документы и нажмите «Сформировать заявление».
ПРОВЕРЬТЕ внесенные в заявление данные и нажмите «Подписать и отправить в ПФУ».
ПРОСМОТРЕТЬ статус обработки заявления можно в личном кабинете во вкладке «Мои обращения».
ТРЕБОВАНИЯ К СКАНИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ
- размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;
- формат файла: JPG, JPEG, PDF;
- документы, содержащие более одной страницы, необходимо сканировать полностью и прикреплять одним файлом;
- скан-копии изготавливаются с оригиналов документов;
- скан-копия должна быть цветной, четкой и читабельной;
- названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.
