Как подать заявление на назначение пенсии онлайн — пошаговая инструкция

Чтобы подать заявление на назначение пенсии онлайн, необходимо выполнить несколько шагов.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Ивано-Франковской области обнародовало пошаговую инструкцию подачи заявления на назначение пенсии онлайн.

Как подать заявление на назначение пенсии онлайн

АВТОРИЗУЙТЕСЬ в личном кабинете веб-портала Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua) с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

ВЫБЕРИТЕ в левом боковом меню пункт «Заявление на назначение пенсии» в разделе «Относительно пенсионного обеспечения».

ЗАПОЛНИТЕ заявление: в выпадающем списке «Вид пенсии» выберите необходимый вид пенсии (по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца).

ЗАГРУЗИТЕ заранее отсканированные документы и нажмите «Сформировать заявление».

ПРОВЕРЬТЕ внесенные в заявление данные и нажмите «Подписать и отправить в ПФУ».

ПРОСМОТРЕТЬ статус обработки заявления можно в личном кабинете во вкладке «Мои обращения».

ТРЕБОВАНИЯ К СКАНИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ

размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

формат файла: JPG, JPEG, PDF;

документы, содержащие более одной страницы, необходимо сканировать полностью и прикреплять одним файлом;

скан-копии изготавливаются с оригиналов документов;

скан-копия должна быть цветной, четкой и читабельной;

названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

