Як подати заяву на призначення пенсії онлайн — покрокова інструкція
Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області оприлюднило покрокову інструкція подачі заяви на призначення пенсії онлайн.
Як подати заяву на призначення пенсії онлайн
- АВТОРИЗУЙТЕСЯ в особистому кабінеті вебпорталу (portal.pfu.gov.ua) за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)
- ОБЕРІТЬ у лівому боковому меню «Заява на призначення пенсії» в розділі «Щодо пенсійного забезпечення»
- ЗАПОВНІТЬ заяву, з випадаючого списку «Вид пенсії» оберіть необхідний вид пенсії (за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника)
- ЗАВАНТАЖТЕ заздалегідь відскановані документи та натисніть «Сформувати заяву»
- ПЕРЕВІРТЕ внесені до заяви дані та натисніть «Підписати та відправити до ПФУ» ПЕРЕГЛЯНУТИ статус опрацювання заяви можливо в особистому кабінеті у вкладці «Мої звернення»
ВИМОГИ ДО СКАНУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
- розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб
- формат файлу: JPG, JPEG, PDF
- документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно сканувати в повному обсязі та прикріпляти як один файл
- скан-копії виготовляються з оригіналів документів
- скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна
- назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа
