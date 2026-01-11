Як подати заяву на призначення пенсії онлайн — покрокова інструкція

Щоб подати заяву на призначення пенсії онлайн, треба зробити кілька кроків.

Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області оприлюднило покрокову інструкція подачі заяви на призначення пенсії онлайн.

Як подати заяву на призначення пенсії онлайн

- АВТОРИЗУЙТЕСЯ в особистому кабінеті вебпорталу (portal.pfu.gov.ua) за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

- ОБЕРІТЬ у лівому боковому меню «Заява на призначення пенсії» в розділі «Щодо пенсійного забезпечення»

- ЗАПОВНІТЬ заяву, з випадаючого списку «Вид пенсії» оберіть необхідний вид пенсії (за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника)

- ЗАВАНТАЖТЕ заздалегідь відскановані документи та натисніть «Сформувати заяву»

- ПЕРЕВІРТЕ внесені до заяви дані та натисніть «Підписати та відправити до ПФУ» ПЕРЕГЛЯНУТИ статус опрацювання заяви можливо в особистому кабінеті у вкладці «Мої звернення»

ВИМОГИ ДО СКАНУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

- розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб

- формат файлу: JPG, JPEG, PDF

- документи, які містять більше однієї сторінки, необхідно сканувати в повному обсязі та прикріпляти як один файл

- скан-копії виготовляються з оригіналів документів

- скан-копія повинна бути кольорова, чітка та читабельна

- назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа

