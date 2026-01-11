Почему энергетики вынуждены применять аварийные отключения — разъяснение Минэнерго

В Министерстве энергетики подчеркнули, что аварийные отключения продолжаются до завершения ремонта и восстановления возможности передачи электроэнергии либо до балансирования энергосистемы.

Министерство энергетики Украины разъяснило, почему энергетики вынуждены применять аварийные отключения.

«Аварийные отключения — это вынужденный превентивный шаг. Он позволяет удерживать нашу энергосистему, которая серьезно пострадала в результате массированных атак РФ», — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в отличие от прогнозируемых почасовых отключений, которые имеют четкие графики, аварийные отключения, наоборот, невозможно спрогнозировать.

«Особенности аварийных отключений: Их невозможно предсказать. Они не имеют фиксированного графика», — отметили в Минэнерго.

Продолжительность невозможно спрогнозировать. Аварийные отключения продолжаются до завершения ремонта и восстановления возможности передачи электроэнергии либо до балансирования энергосистемы. Это может длиться от нескольких минут или часов до неопределенного срока — в зависимости от масштабов повреждений и сложности ремонта.

Короткое время реакции. Операторы имеют 10 минут после приказа оператора системы передачи — НЭК «Укрэнерго» — для отключения, чтобы предотвратить аварии в системе. Отключения вводятся срочно, без предупреждения, и продолжаются до стабилизации ситуации.

Основные причины

Повреждение энергообъектов в результате вражеских обстрелов. Целенаправленные атаки разрушают линии электропередачи и подстанции, что выводит из строя значительные участки сети. Резкий рост потребления. Из-за похолодания и повреждений систем теплоснабжения возрастает потребление, что приводит к превышению спроса на фоне дефицита мощности. Дефицит мощности. В результате повреждения объектов генерации (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и ГАЭС, солнечных и ветровых электростанций) наблюдается нехватка электроэнергии для покрытия спроса. Возникает необходимость ограничения потребления, в том числе в пиковые часы нагрузки. Восстановительные работы. На период аварийно-ремонтных работ после обстрелов требуется временное обесточивание отдельных участков сети. Ограничение возможностей передачи. Из-за повреждения системы передачи электроэнергии усложняется доставка энергии в отдельные регионы.

В Минэнерго также отметили, как каждый может помочь энергетикам, чтобы предотвратить дальнейшие аварийные отключения.

«Важно ограничивать использование энергоемких приборов, особенно в часы пиковой нагрузки (утро и вечер).

Включать электроприборы поочередно, когда есть свет: сначала самые необходимые (зарядки, холодильник), мощные приборы — через 30–60 минут.

Если действуют почасовые графики, не потреблять много электроэнергии между отключениями, чтобы помочь стабилизировать систему и не допустить аварийных отключений».

