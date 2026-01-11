  1. В Украине

Почему энергетики вынуждены применять аварийные отключения — разъяснение Минэнерго

17:11, 11 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Министерстве энергетики подчеркнули, что аварийные отключения продолжаются до завершения ремонта и восстановления возможности передачи электроэнергии либо до балансирования энергосистемы.
Почему энергетики вынуждены применять аварийные отключения — разъяснение Минэнерго
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство энергетики Украины разъяснило, почему энергетики вынуждены применять аварийные отключения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Аварийные отключения — это вынужденный превентивный шаг. Он позволяет удерживать нашу энергосистему, которая серьезно пострадала в результате массированных атак РФ», — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что в отличие от прогнозируемых почасовых отключений, которые имеют четкие графики, аварийные отключения, наоборот, невозможно спрогнозировать.

«Особенности аварийных отключений: Их невозможно предсказать. Они не имеют фиксированного графика», — отметили в Минэнерго.

Продолжительность невозможно спрогнозировать. Аварийные отключения продолжаются до завершения ремонта и восстановления возможности передачи электроэнергии либо до балансирования энергосистемы. Это может длиться от нескольких минут или часов до неопределенного срока — в зависимости от масштабов повреждений и сложности ремонта.

Короткое время реакции. Операторы имеют 10 минут после приказа оператора системы передачи — НЭК «Укрэнерго» — для отключения, чтобы предотвратить аварии в системе. Отключения вводятся срочно, без предупреждения, и продолжаются до стабилизации ситуации.

Основные причины

  1. Повреждение энергообъектов в результате вражеских обстрелов. Целенаправленные атаки разрушают линии электропередачи и подстанции, что выводит из строя значительные участки сети.
  2. Резкий рост потребления. Из-за похолодания и повреждений систем теплоснабжения возрастает потребление, что приводит к превышению спроса на фоне дефицита мощности.
  3. Дефицит мощности. В результате повреждения объектов генерации (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС и ГАЭС, солнечных и ветровых электростанций) наблюдается нехватка электроэнергии для покрытия спроса. Возникает необходимость ограничения потребления, в том числе в пиковые часы нагрузки.
  4. Восстановительные работы. На период аварийно-ремонтных работ после обстрелов требуется временное обесточивание отдельных участков сети.
  5. Ограничение возможностей передачи. Из-за повреждения системы передачи электроэнергии усложняется доставка энергии в отдельные регионы.

В Минэнерго также отметили, как каждый может помочь энергетикам, чтобы предотвратить дальнейшие аварийные отключения.

«Важно ограничивать использование энергоемких приборов, особенно в часы пиковой нагрузки (утро и вечер).

Включать электроприборы поочередно, когда есть свет: сначала самые необходимые (зарядки, холодильник), мощные приборы — через 30–60 минут.

Если действуют почасовые графики, не потреблять много электроэнергии между отключениями, чтобы помочь стабилизировать систему и не допустить аварийных отключений».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

электроэнергия отключение света графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС: субъект права на учетную запись должен заботиться о сохранности данных для входа в эту запись

Верховный Суд сформулировал правовой подход к определению ответственности владельца аккаунта, с которого была распространена спорная информация.

17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]