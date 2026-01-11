Чому енергетики змушені застосовувати аварійні відключення — роз’яснення Міненерго

У Міненерго підкреслили, що аварійні відключення тривають до завершення ремонту та відновлення можливості передачі електроенергії або до збалансування енергосистеми.

Міністерство енергетики України пояснило, чому енергетики змушені застосовувати аварійні відключення.

«Аварійні відключення - це вимушений превентивний крок - він дозволяє триматися нашій енергосистемі, яка дуже сильно постраждала внаслідок масованих атак рф», - заявили у відомстві.

Там підкреслили, що на відміну від прогнозованих погодинних вимкнень, які мають чіткі графіки, аварійні, навпаки, не можна спрогнозувати.

«Особливості аварійних відключень: Їх не можна передбачити. Вони не мають фіксованого графіка», - зазначили у Міненерго.

- Тривалість їх неможливо спрогнозувати. Аварійні відключення тривають до завершення ремонту та відновлення можливості передачі електроенергії або до збалансування енергосистеми. Це може бути від кількох хвилин чи годин до невизначеного терміну, залежно від масштабів пошкоджень та складності ремонту.

- Короткий час реакції. Оператори мають 10 хвилин після наказу оператора системи передачі - НЕК «Укренерго» для вимкнення, щоб запобігти аваріям у системі. Вимкнення вводяться терміново, без попередження, і тривають до стабілізації ситуації.

Головні причини

Пошкодження енергооб'єктів внаслідок ворожих обстрілів. Цілеспрямовані атаки руйнують лінії електропередачі та підстанції, що виводить з ладу значні ділянки мережі. Різке зростання споживання. Через похолодання та пошкодження системи теплопостачання зростає споживання, що призводить до перевищення попиту на тлі дефіциту потужності. Дефіцит потужності. Внаслідок пошкодження обʼєктів генерації (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС та ГАЕС, сонячних та вітрових електростанцій) спостерігається нестача електроенергії для покриття попиту. Виникає необхідність обмеження споживання, зокрема в пікові години навантаження. Відновлювальні роботи. На період аварійно-ремонтних робіт після обстрілів потрібне тимчасове знеструмлення певних ділянок мережі. Обмеження можливостей передачі. Через пошкодження системи передачі електроенергії ускладнено можливість доставки енергії до певних регіонів.

У Міненерго також зазначили, як кожен може допомогти енергетикам, щоб запобігти подальшим аварійним вимкненням.

«Важливо обмежувати споживання енергоємних приладів, особливо в години пікового навантаження (ранок та вечір).

Вмикати прилади по черзі, коли є світло. Спочатку найнеобхідніше (зарядки, холодильник), потужні прилади - через 30-60 хвилин.

Якщо діють погодинні графіки, не споживати багато енергії між вимкненнями, щоб допомогти стабілізувати систему та не призвести до аварійних вимкнень».

