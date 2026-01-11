  1. В Україні

Чому енергетики змушені застосовувати аварійні відключення — роз’яснення Міненерго

17:11, 11 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Міненерго підкреслили, що аварійні відключення тривають до завершення ремонту та відновлення можливості передачі електроенергії або до збалансування енергосистеми.
Чому енергетики змушені застосовувати аварійні відключення — роз’яснення Міненерго
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство енергетики України пояснило, чому енергетики змушені застосовувати аварійні відключення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Аварійні відключення - це вимушений превентивний крок - він дозволяє триматися нашій енергосистемі, яка дуже сильно постраждала внаслідок масованих атак рф», - заявили у відомстві.

Там підкреслили, що на відміну від прогнозованих погодинних вимкнень, які мають чіткі графіки, аварійні, навпаки, не можна спрогнозувати. 

«Особливості аварійних відключень: Їх не можна передбачити. Вони не мають фіксованого графіка», - зазначили у Міненерго.

- Тривалість їх неможливо спрогнозувати. Аварійні відключення тривають до завершення ремонту та відновлення можливості передачі електроенергії або до збалансування енергосистеми. Це може бути від кількох хвилин чи годин до невизначеного терміну, залежно від масштабів пошкоджень та складності ремонту.

- Короткий час реакції. Оператори мають 10 хвилин після наказу оператора системи передачі - НЕК «Укренерго» для вимкнення, щоб запобігти аваріям у системі. Вимкнення вводяться терміново, без попередження, і тривають до стабілізації ситуації.

Головні причини

  1. Пошкодження енергооб'єктів внаслідок ворожих обстрілів. Цілеспрямовані атаки руйнують лінії електропередачі та підстанції, що виводить з ладу значні ділянки мережі.
  2. Різке зростання споживання. Через похолодання та пошкодження системи теплопостачання зростає споживання, що призводить до перевищення попиту на тлі дефіциту потужності. 
  3. Дефіцит потужності. Внаслідок пошкодження обʼєктів генерації (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС та ГАЕС, сонячних та вітрових електростанцій) спостерігається нестача електроенергії для покриття попиту. Виникає необхідність обмеження споживання, зокрема в пікові години навантаження. 
  4. Відновлювальні роботи. На період аварійно-ремонтних робіт після обстрілів потрібне тимчасове знеструмлення певних ділянок мережі.
  5. Обмеження можливостей передачі. Через пошкодження системи передачі електроенергії ускладнено можливість доставки енергії до певних регіонів. 

У Міненерго також зазначили, як кожен може допомогти енергетикам, щоб запобігти подальшим аварійним вимкненням.

«Важливо обмежувати споживання енергоємних приладів, особливо в години пікового навантаження (ранок та вечір). 

Вмикати прилади по черзі, коли є світло. Спочатку найнеобхідніше (зарядки, холодильник), потужні прилади - через 30-60 хвилин.

Якщо діють погодинні графіки, не споживати багато енергії між вимкненнями, щоб допомогти стабілізувати систему та не призвести до аварійних вимкнень».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

електроенергія відключення світла графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]