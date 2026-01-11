Как подать на оцифровку скан-копии трудовой книжки, находясь за границей — разъяснение ПФУ
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Волынской области разъяснило, как подать для оцифровки скан-копии трудовой книжки, пребывая за пределами Украины.
Электронная трудовая книжка, введенная в 2021 году, содержит цифровые данные о приеме на работу, переводе, увольнении и других изменениях, касающихся трудовой деятельности.
Сведения до 1 января 2004 года из бумажной трудовой книжки, которая являлась основным документом о трудовой деятельности человека, могут быть оцифрованы и сохранять информацию обо всех периодах трудовой деятельности в информационной системе Пенсионного фонда Украины.
Страховой стаж исчисляется по данным системы персонифицированного учета, а за периоды до ее внедрения — по данным, включенным на основании документов в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, в частности по оцифрованным документам, содержащим данные о периодах трудовой деятельности.
Подать трудовую книжку работника на оцифровку можно онлайн, в том числе находясь за границей. Для этого необходимо отсканировать все страницы трудовой книжки, на которых имеются записи.
Скан-копии должны соответствовать следующим требованиям:
- быть изготовлены в цветном формате с оригиналов документов;
- иметь четкие изображения полных страниц и всего текста, его реквизитов — название, серия и номер, дата выдачи, печати, подписи, фамилия, имя и отчество владельца;
- быть сохранены в форматах JPG или PDF;
- размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;
- рекомендованное качество сканирования — 300 dpi (для обеспечения высокой детализации).
ПФ предлагает пошаговую инструкцию для онлайн-подачи скан-копий:
Шаг 1. На веб-портале Пенсионного фонда Украины авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или Дія.Підписа и нажмите кнопку «Войти».
Шаг 2. В разделе «Коммуникации с ПФУ» выберите вкладку «Сведения о трудовых отношениях».
Шаг 3. Заполните общую информацию о лице (если она не подтянулась автоматически) и предоставьте согласие на передачу и обработку персональных данных.
Шаг 4. Прикрепите сканированные копии всех заполненных страниц трудовой книжки в хронологическом порядке и нажмите кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».
Шаг 5. С результатами обработки отправленного заявления можно ознакомиться в разделе «Мои обращения».
