Як подати для оцифрування сканкопії трудової книжки, перебуваючи за кордоном — роз’яснення ПФУ

16:35, 11 січня 2026
Подати трудову книжку працівника на оцифрування можна онлайн, зокрема перебуваючи за кордоном.
Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області пояснило, як подати для оцифрування сканкопії трудової книжки, перебуваючи за кордоном.

Електронна трудова книжка, яку було запроваджено у 2021 році, містить цифрові дані про прийняття на роботу, переведення, звільнення та інші зміни щодо трудової діяльності.

Відомості до 1 січня 2004 року з паперової трудової книжки, яка була основним документом про трудову діяльність людини, можуть бути оцифровані та зберігати інформацію про всі періоди трудової діяльності людини в інформаційній системі Пенсійного фонду України.

Страховий стаж обчислюється за даними системи персоніфікованого обліку, а за періоди до її впровадження – за даними, включеними на підставі документів до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, зокрема за оцифрованими документами, які містять дані про періоди трудової діяльності.

Подати трудову книжку працівника на оцифрування можна онлайн, зокрема перебуваючи за кордоном. Для цього потрібно відсканувати всі сторінки трудової книжки, на яких було внесено записи.

Сканкопії повинні відповідати таким вимогам:

  • виготовлені в кольоровому форматі з оригіналів документів;
  • мати чіткі зображення повних сторінок та складу тексту, його реквізитів – назва, серія та номер, дата видачі, печатки, підписи, прізвище, ім’я та по батькові власника;
  • збережені у форматах JPG або PDF;
  • розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ;
  • рекомендована якість сканування — 300 dpi (щоб забезпечити високу деталізацію).

Пропонуємо покрокову інструкцію для онлайн-подання скан-копій:

Крок 1. На вебпорталі Пенсійного фонду України авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису та натисніть кнопку “Увійти”.

Крок 2. У розділі “Комунікації з ПФУ” оберіть вкладку “Відомості про трудові відносини”.

Крок 3. Заповніть загальну інформацію про особу (якщо вона не підтягнулась автоматично) та надайте згоду на передачу та обробку персональних даних.

Крок 4. Прикріпіть скановані копії усіх заповнених сторінок трудової книжки у хронологічному порядку та натисніть кнопку “Підписати та відправити в ПФУ”.

Крок 5. З результатами опрацювання відправленої заяви можна ознайомитись у розділі “Мої звернення”.

трудова книжка

Стрічка новин

Блоги
Публікації
