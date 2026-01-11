С 1 января изменились размеры админсбора в сфере государственной регистрации общественных формирований

С 1 января 2026 года установлены новые размеры административного сбора в сфере государственной регистрации общественных формирований.

С 1 января 2026 года изменился размер административного сбора и платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра (ЕГР). Об этом напомнил Отдел государственной регистрации общественных формирований в Черкасской области.

В соответствии со статьей 36 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований», размер сбора рассчитывается в процентах к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, установленному на 1 января календарного года (в 2026 году — 3 328 грн). Полученные суммы округляются до ближайших 10 гривен.

Также там напомнили о возможности государственной регистрации в сокращенные сроки. Порядок и размер платы за эти услуги определены постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2015 № 1133.

С учетом этого, с 1 января 2026 года установлены следующие размеры административного сбора в сфере государственной регистрации общественных формирований.

