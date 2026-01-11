  1. В Украине

С 1 января изменились размеры админсбора в сфере государственной регистрации общественных формирований

16:53, 11 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
С 1 января 2026 года установлены новые размеры административного сбора в сфере государственной регистрации общественных формирований.
С 1 января изменились размеры админсбора в сфере государственной регистрации общественных формирований
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 января 2026 года изменился размер административного сбора и платы за предоставление сведений из Единого государственного реестра (ЕГР). Об этом напомнил Отдел государственной регистрации общественных формирований в Черкасской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В соответствии со статьей 36 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований», размер сбора рассчитывается в процентах к прожиточному минимуму для трудоспособных лиц, установленному на 1 января календарного года (в 2026 году — 3 328 грн). Полученные суммы округляются до ближайших 10 гривен.

Также там напомнили о возможности государственной регистрации в сокращенные сроки. Порядок и размер платы за эти услуги определены постановлением Кабинета Министров Украины от 25.12.2015 № 1133.

С учетом этого, с 1 января 2026 года установлены следующие размеры административного сбора в сфере государственной регистрации общественных формирований.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

административный сбор

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС: субъект права на учетную запись должен заботиться о сохранности данных для входа в эту запись

Верховный Суд сформулировал правовой подход к определению ответственности владельца аккаунта, с которого была распространена спорная информация.

17 млн грн на реализацию и обязательный экзамен для госслужащих: что изменит законопроект об украинском языке

Проектом закона предлагается ввести экзамены по определению уровня владения украинским языком как иностранным.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]