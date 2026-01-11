  1. В Україні

З 1 січня змінилися розміри адмінзбору у сфері державної реєстрації громадських формувань

16:53, 11 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З 1 січня 2026 року встановлено нові розміри адміністративного збору у сфері державної реєстрації громадських формувань
З 1 січня змінилися розміри адмінзбору у сфері державної реєстрації громадських формувань
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2026 року змінився розмір адміністративного збору та плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Про це нагадав Відділ державної реєстрації громадських формувань у Черкаській області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Відповідно до статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», розмір збору розраховується у відсотках до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року (у 2026 році — 3 328 грн). Отримані суми округлюються до найближчих 10 гривень.

Також там нагадали про можливість державної реєстрації у скорочені строки. Порядок та розмір плати за ці послуги визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133.

З огляду на це, з 1 січня 2026 року встановлено такі розміри адміністративного збору у сфері державної реєстрації громадських формувань

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

адміністративний збір

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Покарання з випробуванням: судова практика у справах про ухилення від мобілізації

Суд у Шахтарському застосував пробацію без звільнення від військового обліку відповідно до практики ВС.

КЦС ВС: суб’єкт права на обліковий запис повинен дбати про збереження його даних для входу у цей запис

Верховний Суд сформулював правовий підхід до визначення відповідальності власника акаунту, з якого було поширено спірну інформацію.

17 млн грн на реалізацію і обов’язковий іспит для держслужбовців: що змінить законопроєкт про українську мову

Проєктом закону пропонується запровадити іспити щодо рівня володіння українською мовою як іноземною.

ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]