З 1 січня змінилися розміри адмінзбору у сфері державної реєстрації громадських формувань

З 1 січня 2026 року встановлено нові розміри адміністративного збору у сфері державної реєстрації громадських формувань

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2026 року змінився розмір адміністративного збору та плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру (ЄДР). Про це нагадав Відділ державної реєстрації громадських формувань у Черкаській області.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», розмір збору розраховується у відсотках до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року (у 2026 році — 3 328 грн). Отримані суми округлюються до найближчих 10 гривень.

Також там нагадали про можливість державної реєстрації у скорочені строки. Порядок та розмір плати за ці послуги визначені постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1133.

З огляду на це, з 1 січня 2026 року встановлено такі розміри адміністративного збору у сфері державної реєстрації громадських формувань

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.