  1. В Украине
  2. / Общество

Проверка страхового стажа военных: где искать информацию о службе 2000–2016 годов

19:35, 7 декабря 2025
Военнослужащим объяснили, в каких именно справках на портале ПФУ можно найти данные о зачете периодов службы по постановлению №770.
Проверка страхового стажа военных: где искать информацию о службе 2000–2016 годов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде разъяснили, где именно военнослужащие могут просмотреть информацию о зачислении своего периода службы в страховой стаж. Тема актуальна, ведь данные, внесенные в соответствии с постановлением Кабмина №770, не отображаются в привычном разделе страхового стажа на портале ПФУ.

Где искать информацию о стаже по постановлению №770

Постановление Кабмина №770 от 21 августа 2019 года регулирует порядок предоставления персонифицированных сведений о денежном обеспечении и уплате взносов для военнослужащих, полицейских и лиц начальствующего и рядового состава за период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016 года.

Хотя эти данные передаются в Пенсионный фонд Государственной налоговой службой и загружаются в Реестр застрахованных лиц, в разделе «Общий страховой стаж» на веб-портале они не отображаются. Это часто вводит пользователей в заблуждение и создает впечатление, что стаж не зачислен.

Данные по постановлению №770 отображаются в двух видах справок

ПФУ сообщает, что нужную информацию можно увидеть в других разделах личного кабинета:

«Выписка из РЗО»

В этом документе есть специальный раздел о зачислении периодов службы в соответствии с постановлением №770.

«Справка ОК-5»

Содержит данные о суммах денежного обеспечения или зарплаты, которые были учтены для определения страхового стажа.

Обе справки можно сформировать онлайн в личном кабинете на портале ПФУ через раздел:

  • «Коммуникации с ПФУ» → «Запрос на получение электронных документов».

Как войти в электронный кабинет ПФУ

Доступ к персональным данным пользователь может получить дистанционно через:

  • квалифицированную электронную подпись (КЭП),
  • токен,
  • BankID (ID.GOV.UA),
  • «Дія.Підпис».

Вход осуществляется через сайт ПФУ по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Пенсионный фонд ПФУ пенсия пенсия в Украине

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В проекте нового Уголовного кодекса давление на суд и вмешательство в электронные судебные системы признаны преступлениями

Авторы проекта нового Уголовного кодекса предлагают установить уголовную ответственность за вынесение произвольного судебного решения.

До 17 тысяч гривен штрафа: в Верховной Раде хотят наказывать должностных лиц за игнорирование вызовов парламента

Изменения в КУоАП могут комплексно решить проблему неэффективного парламентского контроля, которая годами усложняет взаимодействие депутатов с должностными лицами.

Квартира-призрак и авто-фантом: ВАКС раскрыл иллюзии необоснованных активов в декларации о доходах полицейского

Никакие выдумки и неподтвержденные долговые обязательства не остановят конфискацию – позиция суда.

Верховный Суд объяснил, почему дело о госизмене в военное время не может рассматриваться судом присяжных

В деле о государственной измене, где обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, возник спор между сторонами — кто должен рассматривать производство: присяжные или профессиональные судьи.

В Украине введут судебную неустойку: что это такое и как ее отграничить от других правовых институтов

Депутаты предлагают закрепить новую модель принуждения к исполнению судебных решений — судебную неустойку европейского образца.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]