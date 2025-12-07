Проверка страхового стажа военных: где искать информацию о службе 2000–2016 годов

В Пенсионном фонде разъяснили, где именно военнослужащие могут просмотреть информацию о зачислении своего периода службы в страховой стаж. Тема актуальна, ведь данные, внесенные в соответствии с постановлением Кабмина №770, не отображаются в привычном разделе страхового стажа на портале ПФУ.
Где искать информацию о стаже по постановлению №770
Постановление Кабмина №770 от 21 августа 2019 года регулирует порядок предоставления персонифицированных сведений о денежном обеспечении и уплате взносов для военнослужащих, полицейских и лиц начальствующего и рядового состава за период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016 года.
Хотя эти данные передаются в Пенсионный фонд Государственной налоговой службой и загружаются в Реестр застрахованных лиц, в разделе «Общий страховой стаж» на веб-портале они не отображаются. Это часто вводит пользователей в заблуждение и создает впечатление, что стаж не зачислен.
Данные по постановлению №770 отображаются в двух видах справок
ПФУ сообщает, что нужную информацию можно увидеть в других разделах личного кабинета:
«Выписка из РЗО»
В этом документе есть специальный раздел о зачислении периодов службы в соответствии с постановлением №770.
«Справка ОК-5»
Содержит данные о суммах денежного обеспечения или зарплаты, которые были учтены для определения страхового стажа.
Обе справки можно сформировать онлайн в личном кабинете на портале ПФУ через раздел:
- «Коммуникации с ПФУ» → «Запрос на получение электронных документов».
Как войти в электронный кабинет ПФУ
Доступ к персональным данным пользователь может получить дистанционно через:
- квалифицированную электронную подпись (КЭП),
- токен,
- BankID (ID.GOV.UA),
- «Дія.Підпис».
Вход осуществляется через сайт ПФУ по ссылке.