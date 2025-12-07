Проверка страхового стажа военных: где искать информацию о службе 2000–2016 годов

В Пенсионном фонде разъяснили, где именно военнослужащие могут просмотреть информацию о зачислении своего периода службы в страховой стаж. Тема актуальна, ведь данные, внесенные в соответствии с постановлением Кабмина №770, не отображаются в привычном разделе страхового стажа на портале ПФУ.

Где искать информацию о стаже по постановлению №770

Постановление Кабмина №770 от 21 августа 2019 года регулирует порядок предоставления персонифицированных сведений о денежном обеспечении и уплате взносов для военнослужащих, полицейских и лиц начальствующего и рядового состава за период с 1 июля 2000 года по 31 декабря 2016 года.

Хотя эти данные передаются в Пенсионный фонд Государственной налоговой службой и загружаются в Реестр застрахованных лиц, в разделе «Общий страховой стаж» на веб-портале они не отображаются. Это часто вводит пользователей в заблуждение и создает впечатление, что стаж не зачислен.

Данные по постановлению №770 отображаются в двух видах справок

ПФУ сообщает, что нужную информацию можно увидеть в других разделах личного кабинета:

«Выписка из РЗО»

В этом документе есть специальный раздел о зачислении периодов службы в соответствии с постановлением №770.

«Справка ОК-5»

Содержит данные о суммах денежного обеспечения или зарплаты, которые были учтены для определения страхового стажа.

Обе справки можно сформировать онлайн в личном кабинете на портале ПФУ через раздел:

«Коммуникации с ПФУ» → «Запрос на получение электронных документов».

Как войти в электронный кабинет ПФУ

Доступ к персональным данным пользователь может получить дистанционно через:

квалифицированную электронную подпись (КЭП),

токен,

BankID (ID.GOV.UA),

«Дія.Підпис».

Вход осуществляется через сайт ПФУ по ссылке.