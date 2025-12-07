Перевірка страхового стажу військових: де шукати інформацію про службу 2000–2016 років
У Пенсійному фонді роз’яснили, де саме військовослужбовці можуть переглянути інформацію про зарахування свого періоду служби до страхового стажу. Тема актуальна, адже дані, внесені відповідно до постанови Кабміну №770, не відображаються у звичному розділі страхового стажу на порталі ПФУ.
Де шукати інформацію про стаж за постановою №770
Постанова Кабміну №770 від 21 серпня 2019 року регулює порядок надання персоніфікованих відомостей про грошове забезпечення та сплату внесків для військовослужбовців, поліцейських та осіб начальницького і рядового складу за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року.
Хоча ці дані передаються до Пенсійного фонду Державною податковою службою та завантажуються до Реєстру застрахованих осіб, у розділі «Загальний страховий стаж» на вебпорталі вони не відображаються. Це часто вводить користувачів в оману та створює враження, що стаж не зарахований.
Дані за постановою №770 відображаються у двох видах довідок
ПФУ повідомляє, що потрібну інформацію можна побачити в інших розділах особистого кабінету:
«Витяг з РЗО»
У цьому документі є спеціальний розділ про зарахування періодів служби відповідно до постанови №770.
«Довідка ОК-5»
Містить дані про суми грошового забезпечення або зарплати, які були враховані для визначення страхового стажу.
Обидві довідки можна сформувати онлайн у персональному кабінеті на порталі ПФУ через розділ:
- «Комунікації з ПФУ» → «Запит на отримання електронних документів».
Як увійти до електронного кабінету ПФУ
Доступ до персональних даних користувач може отримати дистанційно через:
- кваліфікований електронний підпис (КЕП),
- токен,
- BankID (ID.GOV.UA),
- «Дія.Підпис».
Вхід здійснюється через сайт ПФУ за посиланням.
