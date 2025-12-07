Перевірка страхового стажу військових: де шукати інформацію про службу 2000–2016 років

Військовослужбовцям пояснили, у яких саме довідках на порталі ПФУ можна знайти дані про зарахування періодів служби за постановою №770.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Пенсійному фонді роз’яснили, де саме військовослужбовці можуть переглянути інформацію про зарахування свого періоду служби до страхового стажу. Тема актуальна, адже дані, внесені відповідно до постанови Кабміну №770, не відображаються у звичному розділі страхового стажу на порталі ПФУ.

Де шукати інформацію про стаж за постановою №770

Постанова Кабміну №770 від 21 серпня 2019 року регулює порядок надання персоніфікованих відомостей про грошове забезпечення та сплату внесків для військовослужбовців, поліцейських та осіб начальницького і рядового складу за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року.

Хоча ці дані передаються до Пенсійного фонду Державною податковою службою та завантажуються до Реєстру застрахованих осіб, у розділі «Загальний страховий стаж» на вебпорталі вони не відображаються. Це часто вводить користувачів в оману та створює враження, що стаж не зарахований.

Дані за постановою №770 відображаються у двох видах довідок

ПФУ повідомляє, що потрібну інформацію можна побачити в інших розділах особистого кабінету:

«Витяг з РЗО»

У цьому документі є спеціальний розділ про зарахування періодів служби відповідно до постанови №770.

«Довідка ОК-5»

Містить дані про суми грошового забезпечення або зарплати, які були враховані для визначення страхового стажу.

Обидві довідки можна сформувати онлайн у персональному кабінеті на порталі ПФУ через розділ:

«Комунікації з ПФУ» → «Запит на отримання електронних документів».

Як увійти до електронного кабінету ПФУ

Доступ до персональних даних користувач може отримати дистанційно через:

кваліфікований електронний підпис (КЕП),

токен,

BankID (ID.GOV.UA),

«Дія.Підпис».

Вхід здійснюється через сайт ПФУ за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.