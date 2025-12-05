В проекте нового Уголовного кодекса давление на суд и вмешательство в электронные судебные системы признаны преступлениями

Авторы проекта нового Уголовного кодекса предлагают установить уголовную ответственность за вынесение произвольного судебного решения.

Украина делает очередную за три десятилетия попытку создать современный Уголовный кодекс.

Проект нового Уголовного кодекса, над которым Рабочая группа работает уже несколько лет, вводит принципиально новую систему классификации преступлений — девять степеней тяжести для умышленных преступлений и пять для неосторожных.

Одной из ключевых новелл стала Книга восьмая проекта — «Уголовные правонарушения против правосудия».

В раздел 8.1. «Преступления против основ правосудия» рабочая группа внедрила следующие правонарушения:

Статья 8.1.1. Значение терминов, согласно которым:

суд — государственный орган, входящий в определённую законом систему судоустройства Украины и принимающий общеобязательные судебные решения; судья — гражданин Украины, который в соответствии с Конституцией Украины и законом назначен судьей, занимает штатную должность судьи, а также присяжный.

Статья 8.1.4. Вынесение произвольного судебного решения.

В понимании этой статьи судья, который, злоупотребляя служебными полномочиями, вынес заведомо незаконное и/или необоснованное (произвольное) судебное решение, — совершил преступление 3 степени.

Статья 8.1.5. Незаконное влияние на судью

Лицо, которое осуществило незаконное влияние на судью (или его близкого человека) в связи с осуществлением правосудия, — совершило преступление 3 степени.

Статья 8.1.6. Вмешательство в Единую судебную информационно-коммуникационную систему

Лицо, которое вмешалось в Единую судебную информационно-коммуникационную систему или её отдельные подсистемы (модули) с целью незаконно повлиять на:

распределение материалов уголовного производства между судьями с соблюдением принципов очередности и одинакового количества производств для каждого судьи, или определение присяжных для судебного разбирательства из числа лиц, внесённых в список присяжных, — совершило преступление 3 степени.

Анализируя проект литовские эксперты отметили, что определения терминов «суд» и «судья», приведённые в статье 8.1.1., вызывают определённые сомнения, поскольку неясно, включают ли они национальные и иностранные Конституционные суды и их судей; национальные, иностранные и международные коммерческие арбитражи и их арбитров; суды (судебные учреждения) иностранных государств и их судей; международные суды (судебные учреждения) и их судей. Также они посоветовали рассмотреть возможность дополнения статьи 8.1.1. понятиями прокуроров (в том числе прокуроров иностранных государств и международных судебных учреждений), а также следователей и других должностных лиц правоохранительных органов (в том числе должностных лиц иностранных государств и международных судебных учреждений).

Отечественные исследователи обращают внимание на норму, которой авторы проекта предлагают вернуть давно исключённую из состава преступлений уголовную ответственность за вынесение заведомо неправосудного приговора. Но эксперты предупреждают: статья 8.1.4 в редакции рабочей группы рискует повторить судьбу признанной неконституционной статьи 375 УК.

Замена термина «неправосудное» на «незаконное и необоснованное» не решает проблему, а наоборот — углубляет её. При предлагаемой формулировке почти каждое отменённое судом высшей инстанции решение по мотивам его незаконности/необоснованности может служить основанием для открытия уголовного производства с целью выяснить, имела ли место заведомость, а значит, состав преступления, предусмотренного ст. 8.1.4.

В установлении уголовной ответственности за вынесение заведомо незаконного и необоснованного судебного решения ключевыми являются два момента:

а) согласовать этот шаг с требованиями независимости суда;

б) сформулировать признаки состава соответствующего преступления максимально точно, чтобы предотвратить их произвольное толкование и возможность давления на суд со стороны правоохранительных органов.

Напомним, что в соответствии с Решением Конституционного Суда Украины № 7-р/2020 в декабре 2020 года утратила силу статья 375 Уголовного кодекса Украины (вынесение судьёй заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), которая была признана неконституционной. Законодатель смог исключить её из УК лишь в 2023 году.

Автор Тарас Лученко

