  1. В мире

В детском саду Новой Зеландии 5 детей получили химические ожоги на водной горке

20:29, 7 декабря 2025
Пятеро детей и двое работников госпитализированы, проводится расследование инцидента.
Фото: RNZ
В детском саду новозеландского города Крайстчерч произошел инцидент с химическим поражением. Во время организации водной горки для игр семь человек, среди которых пятеро детей, получили ожоги и раздражение кожи, сообщает Radio New Zealand.

По данным полиции, химикат для кухонного стерилизатора был ошибочно использован вместо жидкости для мытья посуды и попал на горку. Медицинские службы оперативно прибыли на место: в общей сложности осмотрели 40 человек, а пятерых детей и двух работников госпитализировали. К субботнему утру все пострадавшие были выписаны. На время работы медиков и полиции детский сад перевели в режим изоляции.

Представитель пожарно-спасательной службы объяснил, что коррозионное вещество вызвало ожоги из-за неправильной маркировки. Компания Kindercare признала, что не обеспечила надлежащий уровень безопасности и начала внутреннее расследование. Параллельно надзорное ведомство WorkSafe проводит собственную проверку инцидента.

дети Новая Зеландия

