У дитячому садку Нової Зеландії 5 дітей отримали хімічні опіки на водній гірці

20:29, 7 грудня 2025
П’ятеро дітей та двоє працівників госпіталізовані, проводяться розслідування інциденту.
У дитячому садку Нової Зеландії 5 дітей отримали хімічні опіки на водній гірці
Фото: RNZ
В дитячому садку новозеландського міста Крайстчерч стався інцидент із хімічним ураженням. Під час організації водної гірки для ігор семеро осіб, серед яких п’ятеро дітей, отримали опіки та подразнення шкіри, повідомляє Radio New Zealand.

За даними поліції, хімікат для кухонного стерилізатора був помилково використаний замість рідини для миття посуду і потрапив на гірку. Медичні служби оперативно прибули на місце: загалом оглянули 40 осіб, а п’ятьох дітей і двох працівників госпіталізували. До суботнього ранку всі постраждалі були виписані. На час роботи медиків і поліції дитсадок перевели у режим ізоляції.

Представник пожежно-рятувальної служби пояснив, що корозивна речовина спричинила опіки через неправильне маркування. Компанія Kindercare визнала, що не забезпечила належний рівень безпеки та розпочала внутрішнє розслідування. Паралельно наглядове відомство WorkSafe проводить власну перевірку інциденту.

діти Нова Зеландія

