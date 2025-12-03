Верховный Суд объяснил, почему дело о госизмене в военное время не может рассматриваться судом присяжных

В деле о государственной измене, где обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, возник спор между сторонами — кто должен рассматривать производство: присяжные или профессиональные судьи.

Верховный Суд должен был определить, может ли обвиняемый рассчитывать на суд присяжных во время действия военного положения. Защита настаивала, что из-за возможного пожизненного наказания человека должны были проинформировать о таком праве. Однако Кассационный уголовный суд отметил: в период войны действуют специальные процессуальные правила, которые не предусматривают участия присяжных в подобных производствах. Об этом говорится в постановлении коллегии судей Третьей судебной палаты ККС ВС от 14.02.2024 по делу № 202/1744/22 (производство № 51-5963км23).

По материалам дела, обвиняемого судят за государственную измену и содействие деятельности террористической организации. По версии следствия, он передавал представителю незаконного вооружённого формирования «ДНР» информацию о размещении подразделений Вооружённых сил Украины в Донецкой области в марте 2022 года, осознавая, что эти данные могут быть использованы во время боевых действий на территории Украины. За эти действия ему инкриминировали ч. 1 ст. 258-3 УК (содействие террористической организации) и ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена), что предусматривает возможное пожизненное лишение свободы.

Индустриальный районный суд г. Днепропетровска 23 января 2023 года признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК, и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Кроме того, защитник обвиняемого подал кассационную жалобу, в которой указал, что вина по ч. 1 ст. 258-3 УК не доказана, а по обвинению по ч. 2 ст. 111 УК, предусматривающему пожизненное лишение свободы, обвиняемый имел право на рассмотрение дела судом присяжных.

Позиция стороны обвинения оставалась неизменной: ещё на этапе досудебного расследования обвиняемому было сообщено о подозрении в тяжком преступлении, за которое предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Защитник настаивал, что в таких условиях лицо должно иметь право выбирать между обычным составом суда и судом присяжных, и поэтому подзащитного необходимо было заранее проинформировать об этой возможности.

Верховный Суд: военное положение изменило порядок

Суд кассационной инстанции предоставил разъяснение относительно доводов защитника, который настаивал, что обвиняемый, которому инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена), должен был рассматриваться судом присяжных, поскольку санкция статьи предусматривает возможность пожизненного лишения свободы.

Что предусматривает закон

Согласно ч. 3 ст. 31 УПК Украины, уголовные производства по преступлениям, за которые предусмотрено пожизненное заключение, в суде первой инстанции рассматриваются:

коллегией из трёх судей, или

• судом присяжных — по ходатайству обвиняемого (двух судей и трёх присяжных).

Если обвиняемых несколько и хотя бы один требует суда присяжных, производство должно осуществляться именно в таком формате в отношении всех.

Почему в этом случае присяжные не применялись

Суд обратил внимание на важные обстоятельства:

Обвинительный акт поступил в суд 2 мая 2022 года, когда в Украине уже действовало военное положение.

• Законом № 2201-IX, принятым 14 апреля 2022 года, в статью 615 УПК были внесены изменения, регулирующие особый порядок уголовных производств в период военного положения.

• Часть 10 статьи 615 УПК, вступившая в силу 1 мая 2022 года, установила, что во время военного положения дела, за которые предусмотрено пожизненное заключение, рассматриваются коллегией из трёх судей, кроме случаев, когда состав суда присяжных был определён ещё до введения военного положения.

В производстве относительно обвиняемого состав суда присяжных не был определён до начала военного положения, а обвинительный акт поступил уже после вступления в силу обновлённой статьи 615 УПК.

Вывод суда

Таким образом, рассмотрение производства коллегией из трёх судей было законным и соответствует требованиям ч. 10 ст. 615 УПК, действующим в период военного положения.

Суд подтвердил, что процессуальных оснований для рассмотрения дела судом присяжных в данном случае не было.

Учитывая действующую редакцию статьи 615 УПК, Верховный Суд признал, что суд первой инстанции сформировал состав абсолютно правильно, а доводы стороны защиты не основаны на законе. Поэтому кассационная инстанция подтвердила: рассмотрение без присяжных в данном случае — не нарушение, а требование процессуального закона, регулирующего правосудие во время войны.

Автор: Анастасия Гришкова

