График отключения света в Киеве и Киевской области 8 декабря — периоды ограничений

20:11, 7 декабря 2025
Когда и на сколько часов киевляне и жители области останутся без света 8 декабря.
Фото: tsn.ua
В понедельник, 8 декабря, в Украине будут действовать поочерёдные отключения электроэнергии на протяжении всего дня — с полуночи до 23:59.

Потребителей будут отключать в пределах от 2,5 до 4 очередей. Ограничения также распространятся на промышленные предприятия.

Это значительное количество, потому что одновременно будут отключать до двух третей потребителей, а средний показатель отсутствия электроснабжения составит 14 часов в сутки.

Графики отключения света 6 декабря в Киеве и области

