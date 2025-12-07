График отключения света в Киеве и Киевской области 8 декабря — периоды ограничений

Когда и на сколько часов киевляне и жители области останутся без света 8 декабря.

Фото: tsn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 8 декабря, в Украине будут действовать поочерёдные отключения электроэнергии на протяжении всего дня — с полуночи до 23:59.

Потребителей будут отключать в пределах от 2,5 до 4 очередей. Ограничения также распространятся на промышленные предприятия.

Это значительное количество, потому что одновременно будут отключать до двух третей потребителей, а средний показатель отсутствия электроснабжения составит 14 часов в сутки.

Графики отключения света 6 декабря в Киеве и области

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.