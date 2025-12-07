Графіки відключення світла в Києві та Київській області 8 грудня — періоди обмежень

Коли та на скільки годин кияни та жителі області залишаться без світла 8 грудня.

У понеділок, 8 грудня, в Україні діятимуть почергові відключення електроенергії протягом усього дня — з опівночі до 23:59.

Споживачів відключатимуть у межах від 2,5 до 4 черг. Обмеження також поширюватимуться на промислові підприємства.

Це значна кількість, тому що одночасно відключатимуть до двох третин споживачів, а середній показник відсутності електропостачання становитиме 14 годин на добу.

Графіки відключення світла 6 грудня в Києві та області

8 грудня кияни та мешканці Київської області проведуть без світла в середньому понад 14 годин, залежно від своєї черги. Для окремих груп тривалість відключень коливатиметься від близько 12,5 години до 17 годин, тому реальне навантаження на домогосподарства суттєво різнитиметься.

Години без світла в Києві:

Черга: Без світла:

1.1 15 год

1.2 12 год 30 хв

2.1 14 год 30 хв

2.2 13 год 30 хв

3.1 16 год

3.2 16 год

4.1 15 год

4.2 12 год 30 хв

5.1 14 год

5.2 13 год 30 хв

6.1 13 год 30 хв

6.2 13 год

Години без світла на Київщині:

Черга: Без світла:

1.1 12 год 30 хв

1.2 12 год 30 хв

2.1 13 год 30 хв

2.2 17 год

3.1 15 год

3.2 15 год

4.1 15 год

4.2 12 год 30 хв

5.1 14 год

5.2 14 год

6.1 15 год

6.2 13 год

