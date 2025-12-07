  1. В Україні
Графіки відключення світла в Києві та Київській області 8 грудня — періоди обмежень

20:11, 7 грудня 2025
Коли та на скільки годин кияни та жителі області залишаться без світла 8 грудня.
Графіки відключення світла в Києві та Київській області 8 грудня — періоди обмежень
Фото: tsn.ua
У понеділок, 8 грудня, в Україні діятимуть почергові відключення електроенергії протягом усього дня — з опівночі до 23:59.

Споживачів відключатимуть у межах від 2,5 до 4 черг. Обмеження також поширюватимуться на промислові підприємства.

Це значна кількість, тому що одночасно відключатимуть до двох третин споживачів, а середній показник відсутності електропостачання становитиме 14 годин на добу.

Графіки відключення світла 6 грудня в Києві та області

8 грудня кияни та мешканці Київської області проведуть без світла в середньому понад 14 годин, залежно від своєї черги. Для окремих груп тривалість відключень коливатиметься від близько 12,5 години до 17 годин, тому реальне навантаження на домогосподарства суттєво різнитиметься.

Години без світла в Києві:

Черга:   Без світла:
1.1        15 год
1.2        12 год 30 хв
2.1        14 год 30 хв
2.2        13 год 30 хв
3.1        16 год
3.2        16 год
4.1        15 год
4.2        12 год 30 хв
5.1        14 год
5.2        13 год 30 хв
6.1        13 год 30 хв
6.2        13 год

Години без світла на Київщині:

Черга:   Без світла:
1.1        12 год 30 хв
1.2        12 год 30 хв
2.1        13 год 30 хв
2.2        17 год
3.1        15 год
3.2        15 год
4.1        15 год
4.2        12 год 30 хв
5.1        14 год
5.2        14 год
6.1        15 год
6.2        13 год

