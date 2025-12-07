В США сервис доставки судится с Нью-Йорком, чтобы не повышать оплату курьерам

Нью-Йорк повышает зарплаты курьерам, а сервис доставки подает в суд — что произошло.

Сервис доставки продуктов Instacart подал иск против города Нью-Йорк, чтобы отменить новые требования относительно минимальной зарплаты и прозрачности работы курьерских платформ. Эти правила должны вступить в силу уже в следующем месяце, а компания настаивает: они созданы не для таких сервисов, как Instacart, и могут разрушить бизнес-модель. Об этом сообщает Courthouse News.

Почему Instacart выступает против новых законов

Instacart работает как сервис доставки продуктов из супермаркетов. Заказы собирают и доставляют независимые работники-«шопперы», которые сами выбирают график работы. В основном это женщины, люди с частичной занятостью или те, кто совмещает работу с уходом за семьей.

В 2021 году Нью-Йорк принял законы для служб доставки еды (Uber Eats, DoorDash и других), установив минимальный тариф и правила работы курьеров. Instacart тогда не подпал под регулирование, поскольку работает в другом сегменте — доставке продуктов.

Но летом 2023 года город создал новую категорию — «сервисы доставки продуктов», автоматически включив Instacart в те же правила, что и ресторанные сервисы. Это означает, что компания должна была бы платить курьерам минимум 21,44 доллара в час.

Instacart: «Новые нормы незаконны и направлены против нас»

Компания подала иск против Нью-Йорка, Департамента защиты прав потребителей и его руководительницы. Instacart утверждает:

городские власти превысили свои полномочия,

новые нормы противоречат федеральному и законодательству штата,

законы были приняты под давлением других платформ доставки.

Юристы Instacart настаивают: эти правила вообще не учитывают специфику работы сервиса, где курьеры получают заказы неравномерно в течение дня.

Компания просит суд запретить применение пяти законов, которые:

устанавливают минимальную почасовую ставку,

меняют правила отображения чаевых,

вводят детальные требования к отчетности,

определяют сроки выплат.

Как новые правила могут изменить работу Instacart

Компания предупреждает: если законы вступят в силу, Instacart придется полностью изменить свою работу в Нью-Йорке. В частности:

ограничить часы, когда курьеры могут выходить «онлайн»,

уменьшить количество курьеров, которые могут одновременно принимать заказы,

требовать от них принимать почти все заказы, чтобы компенсировать оплату времени ожидания.

Юристы компании указывают, что Instacart построен на гибкости и свободе, а новая система это разрушит.

Позиция города

Городской совет Нью-Йорка защищает принятые законы. В заявлении спикер совета Эдриен Адамс подчеркнула:

«Наша задача — гарантировать справедливую оплату и защиту курьеров, ведь их труд является основой современной индустрии доставки».

Несмотря на сопротивление мэра Эрика Адамса, который наложил вето на часть законов, городской совет его преодолел.

Что будет дальше

Теперь суд должен решить, имеет ли Нью-Йорк право регулировать сервисы доставки продуктов так же, как сервисы доставки еды. Решение может существенно повлиять не только на Instacart, но и на другие платформы, работающие в США.

