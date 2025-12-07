У США сервіс доставки судиться з Нью-Йорком, щоб не підвищувати оплату кур’єрам

Нью-Йорк підвищує зарплати кур’єрам, а сервіс доставки подає до суду — що сталося.

Сервіс доставки продуктів Instacart подав позов проти міста Нью-Йорк, щоб скасувати нові вимоги щодо мінімальної зарплати та прозорості роботи кур’єрських платформ. Ці правила мають набути чинності вже наступного місяця, а компанія наполягає: вони створені не для таких сервісів, як Instacart, і можуть зруйнувати бізнес-модель. Про це повідомляє Courthouse News.

Чому Instacart виступає проти нових законів

Instacart працює як сервіс доставки продуктів із супермаркетів. Замовлення збирають і доставляють незалежні працівники-«шопери», які самі обирають графік роботи. Переважно це жінки, люди з частковою зайнятістю або ті, хто поєднує роботу з доглядом за родиною.

У 2021 році Нью-Йорк ухвалив закони для служб доставки їжі (Uber Eats, DoorDash тощо), встановивши мінімальний тариф та правила роботи кур’єрів. Instacart тоді не потрапила під регулювання, адже працює в іншому сегменті — доставці продуктів.

Та влітку 2023 року місто створило нову категорію — «сервіси доставки продуктів», автоматично включивши Instacart до тих самих правил, що й ресторани. Це означає, що компанія мала б платити кур’єрам мінімум 21,44 долара за годину.

Instacart: «Нові норми незаконні та спрямовані проти нас»

Компанія подала позов проти Нью-Йорка, Департаменту захисту прав споживачів та його очільниці. Instacart заявляє:

міська влада перевищила свої повноваження,

нові норми суперечать федеральному та штатному законодавству,

закони були ухвалені під тиском інших платформ доставки.

Юристи Instacart наполягають: ці правила взагалі не враховують специфіку роботи сервісу, де кур’єри виконують замовлення нерівномірно протягом дня.

Компанія просить суд заборонити застосування п’яти законів, які:

встановлюють мінімальну погодинну ставку,

змінюють правила відображення чайових,

вводять детальні вимоги до звітності,

визначають строки виплат.

Як нові правила можуть змінити роботу Instacart

Компанія попереджає: якщо закони набудуть чинності, Instacart доведеться повністю змінити свою роботу в Нью-Йорку. Зокрема:

обмежити години, коли кур’єри можуть виходити «в онлайн»,

зменшити кількість кур’єрів, які можуть одночасно приймати замовлення,

вимагати від них приймати майже всі замовлення, щоб компенсувати оплату часу очікування.

Юристи компанії вказують, що Instacart побудований на гнучкості та свободі, а нова система це зруйнує.

Позиція міста

Міська рада Нью-Йорка захищає ухвалені закони. У заяві спікерка ради Едрієн Адамс наголосила:

«Наше завдання — гарантувати справедливу оплату і захист кур’єрів, адже їхня праця є основою сучасної індустрії доставки».

Попри спротив мера Еріка Адамса, який ветував частину законів, міська рада подолала вето.

Що буде далі

Тепер суд має вирішити, чи має право Нью-Йорк регулювати сервіси доставки продуктів так само, як сервіси доставки їжі. Рішення може суттєво вплинути не лише на Instacart, а й на інші платформи, які працюють у США.

