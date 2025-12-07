  1. У світі

У США сервіс доставки судиться з Нью-Йорком, щоб не підвищувати оплату кур'єрам

19:53, 7 грудня 2025
Нью-Йорк підвищує зарплати кур'єрам, а сервіс доставки подає до суду — що сталося.
У США сервіс доставки судиться з Нью-Йорком, щоб не підвищувати оплату кур'єрам
Сервіс доставки продуктів Instacart подав позов проти міста Нью-Йорк, щоб скасувати нові вимоги щодо мінімальної зарплати та прозорості роботи кур’єрських платформ. Ці правила мають набути чинності вже наступного місяця, а компанія наполягає: вони створені не для таких сервісів, як Instacart, і можуть зруйнувати бізнес-модель. Про це повідомляє Courthouse News.

Чому Instacart виступає проти нових законів

Instacart працює як сервіс доставки продуктів із супермаркетів. Замовлення збирають і доставляють незалежні працівники-«шопери», які самі обирають графік роботи. Переважно це жінки, люди з частковою зайнятістю або ті, хто поєднує роботу з доглядом за родиною.

У 2021 році Нью-Йорк ухвалив закони для служб доставки їжі (Uber Eats, DoorDash тощо), встановивши мінімальний тариф та правила роботи кур’єрів. Instacart тоді не потрапила під регулювання, адже працює в іншому сегменті — доставці продуктів.

Та влітку 2023 року місто створило нову категорію — «сервіси доставки продуктів», автоматично включивши Instacart до тих самих правил, що й ресторани. Це означає, що компанія мала б платити кур’єрам мінімум 21,44 долара за годину.

Instacart: «Нові норми незаконні та спрямовані проти нас»

Компанія подала позов проти Нью-Йорка, Департаменту захисту прав споживачів та його очільниці. Instacart заявляє:

  • міська влада перевищила свої повноваження,
  • нові норми суперечать федеральному та штатному законодавству,
  • закони були ухвалені під тиском інших платформ доставки.

Юристи Instacart наполягають: ці правила взагалі не враховують специфіку роботи сервісу, де кур’єри виконують замовлення нерівномірно протягом дня.

Компанія просить суд заборонити застосування п’яти законів, які:

  • встановлюють мінімальну погодинну ставку,
  • змінюють правила відображення чайових,
  • вводять детальні вимоги до звітності,
  • визначають строки виплат.

Як нові правила можуть змінити роботу Instacart

Компанія попереджає: якщо закони набудуть чинності, Instacart доведеться повністю змінити свою роботу в Нью-Йорку. Зокрема:

  • обмежити години, коли кур’єри можуть виходити «в онлайн»,
  • зменшити кількість кур’єрів, які можуть одночасно приймати замовлення,
  • вимагати від них приймати майже всі замовлення, щоб компенсувати оплату часу очікування.

Юристи компанії вказують, що Instacart побудований на гнучкості та свободі, а нова система це зруйнує.

Позиція міста

Міська рада Нью-Йорка захищає ухвалені закони. У заяві спікерка ради Едрієн Адамс наголосила:

«Наше завдання — гарантувати справедливу оплату і захист кур’єрів, адже їхня праця є основою сучасної індустрії доставки».

Попри спротив мера Еріка Адамса, який ветував частину законів, міська рада подолала вето.

Що буде далі

Тепер суд має вирішити, чи має право Нью-Йорк регулювати сервіси доставки продуктів так само, як сервіси доставки їжі. Рішення може суттєво вплинути не лише на Instacart, а й на інші платформи, які працюють у США.

