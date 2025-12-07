  1. В мире

Чипсы и сладости могут вызывать зависимость — в США подали иск против известных производителей

20:47, 7 декабря 2025
Производителей подозревают в том, что они специально делают еду более зависимой и вредной для здоровья.
Чипсы и сладости могут вызывать зависимость — в США подали иск против известных производителей
Сан-Франциско начал беспрецедентный судебный процесс против ряда крупнейших пищевых корпораций мира. Город заявляет, что производители ультраобработанных продуктов годами сознательно продавали вредную и потенциально вызывающую зависимость еду, которая привела к резкому росту заболеваний и финансовому давлению на систему здравоохранения. Об этом сообщает Courthouse News.

В чем суть иска

Иск подан в Суд штата Калифорния. В документе город утверждает, что производители применяли «нечестные и вводящие в заблуждение» маркетинговые практики, нарушая Закон Калифорнии о недобросовестной конкуренции и нормы о причинении общественного вреда.

Речь идет о компаниях:

  • Kraft Heinz (Kool-Aid, Lunchables),
  • Mondelez International (Oreos, Chips Ahoy, Sour Patch),
  • Kellogg (Pop-Tarts, Pringles, сухие завтраки),
  • General Mills, Post Holdings,
  • а также Coca-Cola, PepsiCo, Mars Inc. и ConAgra Brands.

Город подчеркивает: ультраобработанные продукты, включая сладости, чипсы, колбасы, газированные напитки, энергетики, макароны быстрого приготовления и сухие завтраки, созданы так, чтобы быть «дешевыми, яркими, вкусными и вызывающими зависимость».

«Эти компании взяли обычную еду и превратили ее в продукт, вредный для организма»

Городской прокурор Дэвид Чиу заявил: «Эти компании создали кризис общественного здоровья благодаря инженерии и агрессивному маркетингу ультраобработанных продуктов. Американцы хотят избегать такой еды, но маркетинг и доступность делают это почти невозможным. Компании получили огромные прибыли — теперь они должны взять ответственность».

Сан-Франциско утверждает, что производители:

  • целенаправленно формировали зависимость,
  • злоупотребляли маркетингом, ориентированным на детей, малообеспеченные сообщества и людей цвета кожи,
  • копировали стратегии Big Tobacco, которая когда-то скрывала вред сигарет.

Связь с заболеваниями — прямая, говорится в иске

Город настаивает, что регулярное потребление ультраобработанных продуктов существенно повышает риски:

  • ожирения,
  • диабета 2 типа,
  • сердечно-сосудистых заболеваний,
  • некоторых видов рака.

Более того, расходы на лечение этих болезней ложатся на государственные и местные бюджеты.

Что требует Сан-Франциско

Город просит суд:

  • запретить компаниям вводящий в заблуждение маркетинг,
  • возместить ущерб, чтобы частично покрыть «астрономические расходы на лечение болезней, вызванных потреблением ультраобработанной еды».

