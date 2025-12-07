Чипсы и сладости могут вызывать зависимость — в США подали иск против известных производителей
Сан-Франциско начал беспрецедентный судебный процесс против ряда крупнейших пищевых корпораций мира. Город заявляет, что производители ультраобработанных продуктов годами сознательно продавали вредную и потенциально вызывающую зависимость еду, которая привела к резкому росту заболеваний и финансовому давлению на систему здравоохранения. Об этом сообщает Courthouse News.
В чем суть иска
Иск подан в Суд штата Калифорния. В документе город утверждает, что производители применяли «нечестные и вводящие в заблуждение» маркетинговые практики, нарушая Закон Калифорнии о недобросовестной конкуренции и нормы о причинении общественного вреда.
Речь идет о компаниях:
- Kraft Heinz (Kool-Aid, Lunchables),
- Mondelez International (Oreos, Chips Ahoy, Sour Patch),
- Kellogg (Pop-Tarts, Pringles, сухие завтраки),
- General Mills, Post Holdings,
- а также Coca-Cola, PepsiCo, Mars Inc. и ConAgra Brands.
Город подчеркивает: ультраобработанные продукты, включая сладости, чипсы, колбасы, газированные напитки, энергетики, макароны быстрого приготовления и сухие завтраки, созданы так, чтобы быть «дешевыми, яркими, вкусными и вызывающими зависимость».
«Эти компании взяли обычную еду и превратили ее в продукт, вредный для организма»
Городской прокурор Дэвид Чиу заявил: «Эти компании создали кризис общественного здоровья благодаря инженерии и агрессивному маркетингу ультраобработанных продуктов. Американцы хотят избегать такой еды, но маркетинг и доступность делают это почти невозможным. Компании получили огромные прибыли — теперь они должны взять ответственность».
Сан-Франциско утверждает, что производители:
- целенаправленно формировали зависимость,
- злоупотребляли маркетингом, ориентированным на детей, малообеспеченные сообщества и людей цвета кожи,
- копировали стратегии Big Tobacco, которая когда-то скрывала вред сигарет.
Связь с заболеваниями — прямая, говорится в иске
Город настаивает, что регулярное потребление ультраобработанных продуктов существенно повышает риски:
- ожирения,
- диабета 2 типа,
- сердечно-сосудистых заболеваний,
- некоторых видов рака.
Более того, расходы на лечение этих болезней ложатся на государственные и местные бюджеты.
Что требует Сан-Франциско
Город просит суд:
- запретить компаниям вводящий в заблуждение маркетинг,
- возместить ущерб, чтобы частично покрыть «астрономические расходы на лечение болезней, вызванных потреблением ультраобработанной еды».
