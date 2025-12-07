Чипси й солодощі можуть викликати залежність — у США подали позов проти відомих виробників
Сан-Франциско розпочав безпрецедентний судовий процес проти низки найбільших харчових корпорацій світу. Місто заявляє, що виробники ультраоброблених продуктів роками свідомо продавали шкідливу та потенційно звикальну їжу, яка спричинила різке зростання захворювань і фінансовий тиск на систему охорони здоров’я. Про це повідомляє Courthouse News.
У чому суть позову
Позов подано до Суду штату Каліфорнія. У документі місто стверджує, що виробники застосовували «нечесні та оманливі» маркетингові практики, порушуючи Закон Каліфорнії про недобросовісну конкуренцію та норми щодо громадської шкоди.
Йдеться про компанії:
- Kraft Heinz (Kool-Aid, Lunchables),
- Mondelez International (Oreos, Chips Ahoy, Sour Patch),
- Kellogg (Pop-Tarts, Pringles, сухі сніданки),
- General Mills, Post Holdings,
- а також Coca-Cola, PepsiCo, Mars Inc. та ConAgra Brands.
Місто наголошує: ультраоброблені продукти, включно з солодощами, чипсами, ковбасами, газованими напоями, енергетиками, макаронами швидкого приготування та сніданковими пластівцями, створені так, щоб бути «дешевими, яскравими, смачними й такими, що викликають залежність».
«Ці компанії забрали звичайну їжу і перетворили її на продукт, шкідливий для організму»
Міський прокурор Девід Чіу заявив: «Ці компанії створили кризу громадського здоров’я завдяки інженерії та агресивному маркетингу ультраоброблених продуктів. Американці хочуть уникати такої їжі, але маркетинг і доступність роблять це майже неможливим. Компанії отримали величезні прибутки — тепер вони мають взяти відповідальність».
Сан-Франциско стверджує, що виробники:
- цілеспрямовано формували залежність,
- зловживали маркетингом, орієнтованим на дітей, малозабезпечені громади та спільноти кольору,
- копіювали стратегії Big Tobacco, яка колись приховувала шкоду сигарет.
Зв’язок із хворобами — прямий, йдеться в позові
Місто наполягає, що регулярне споживання ультраоброблених продуктів суттєво підвищує ризики:
- ожиріння,
- діабету 2 типу,
- серцево-судинних захворювань,
- деяких видів раку.
Більше того, витрати на лікування цих хвороб лягають на державні та місцеві бюджети.
Що вимагає Сан-Франциско
Місто просить суд:
- заборонити компаніям оманливий маркетинг,
- відшкодувати збитки, щоб частково покрити «астрономічні витрати на лікування хвороб, спричинених споживанням ультраобробленої їжі».
