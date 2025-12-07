Чипси й солодощі можуть викликати залежність — у США подали позов проти відомих виробників

Виробників підозрюють у тому, що вони спеціально роблять їжу більш залежною та шкідливою для здоров’я.

Сан-Франциско розпочав безпрецедентний судовий процес проти низки найбільших харчових корпорацій світу. Місто заявляє, що виробники ультраоброблених продуктів роками свідомо продавали шкідливу та потенційно звикальну їжу, яка спричинила різке зростання захворювань і фінансовий тиск на систему охорони здоров’я. Про це повідомляє Courthouse News.

У чому суть позову

Позов подано до Суду штату Каліфорнія. У документі місто стверджує, що виробники застосовували «нечесні та оманливі» маркетингові практики, порушуючи Закон Каліфорнії про недобросовісну конкуренцію та норми щодо громадської шкоди.

Йдеться про компанії:

Kraft Heinz (Kool-Aid, Lunchables),

Mondelez International (Oreos, Chips Ahoy, Sour Patch),

Kellogg (Pop-Tarts, Pringles, сухі сніданки),

General Mills, Post Holdings,

а також Coca-Cola, PepsiCo, Mars Inc. та ConAgra Brands.

Місто наголошує: ультраоброблені продукти, включно з солодощами, чипсами, ковбасами, газованими напоями, енергетиками, макаронами швидкого приготування та сніданковими пластівцями, створені так, щоб бути «дешевими, яскравими, смачними й такими, що викликають залежність».

«Ці компанії забрали звичайну їжу і перетворили її на продукт, шкідливий для організму»

Міський прокурор Девід Чіу заявив: «Ці компанії створили кризу громадського здоров’я завдяки інженерії та агресивному маркетингу ультраоброблених продуктів. Американці хочуть уникати такої їжі, але маркетинг і доступність роблять це майже неможливим. Компанії отримали величезні прибутки — тепер вони мають взяти відповідальність».

Сан-Франциско стверджує, що виробники:

цілеспрямовано формували залежність,

зловживали маркетингом, орієнтованим на дітей, малозабезпечені громади та спільноти кольору,

копіювали стратегії Big Tobacco, яка колись приховувала шкоду сигарет.

Зв’язок із хворобами — прямий, йдеться в позові

Місто наполягає, що регулярне споживання ультраоброблених продуктів суттєво підвищує ризики:

ожиріння,

діабету 2 типу,

серцево-судинних захворювань,

деяких видів раку.

Більше того, витрати на лікування цих хвороб лягають на державні та місцеві бюджети.

Що вимагає Сан-Франциско

Місто просить суд:

заборонити компаніям оманливий маркетинг,

відшкодувати збитки, щоб частково покрити «астрономічні витрати на лікування хвороб, спричинених споживанням ультраобробленої їжі».

