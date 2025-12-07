  1. У світі

Чипси й солодощі можуть викликати залежність — у США подали позов проти відомих виробників

20:47, 7 грудня 2025
Виробників підозрюють у тому, що вони спеціально роблять їжу більш залежною та шкідливою для здоров’я.
Чипси й солодощі можуть викликати залежність — у США подали позов проти відомих виробників
Сан-Франциско розпочав безпрецедентний судовий процес проти низки найбільших харчових корпорацій світу. Місто заявляє, що виробники ультраоброблених продуктів роками свідомо продавали шкідливу та потенційно звикальну їжу, яка спричинила різке зростання захворювань і фінансовий тиск на систему охорони здоров’я. Про це повідомляє Courthouse News.

У чому суть позову

Позов подано до Суду штату Каліфорнія. У документі місто стверджує, що виробники застосовували «нечесні та оманливі» маркетингові практики, порушуючи Закон Каліфорнії про недобросовісну конкуренцію та норми щодо громадської шкоди.

Йдеться про компанії:

  • Kraft Heinz (Kool-Aid, Lunchables),
  • Mondelez International (Oreos, Chips Ahoy, Sour Patch),
  • Kellogg (Pop-Tarts, Pringles, сухі сніданки),
  • General Mills, Post Holdings,
  • а також Coca-Cola, PepsiCo, Mars Inc. та ConAgra Brands.

Місто наголошує: ультраоброблені продукти, включно з солодощами, чипсами, ковбасами, газованими напоями, енергетиками, макаронами швидкого приготування та сніданковими пластівцями, створені так, щоб бути «дешевими, яскравими, смачними й такими, що викликають залежність».

«Ці компанії забрали звичайну їжу і перетворили її на продукт, шкідливий для організму»

Міський прокурор Девід Чіу заявив: «Ці компанії створили кризу громадського здоров’я завдяки інженерії та агресивному маркетингу ультраоброблених продуктів. Американці хочуть уникати такої їжі, але маркетинг і доступність роблять це майже неможливим. Компанії отримали величезні прибутки — тепер вони мають взяти відповідальність».

Сан-Франциско стверджує, що виробники:

  • цілеспрямовано формували залежність,
  • зловживали маркетингом, орієнтованим на дітей, малозабезпечені громади та спільноти кольору,
  • копіювали стратегії Big Tobacco, яка колись приховувала шкоду сигарет.

Зв’язок із хворобами — прямий, йдеться в позові

Місто наполягає, що регулярне споживання ультраоброблених продуктів суттєво підвищує ризики:

  • ожиріння,
  • діабету 2 типу,
  • серцево-судинних захворювань,
  • деяких видів раку.

Більше того, витрати на лікування цих хвороб лягають на державні та місцеві бюджети.

Що вимагає Сан-Франциско

Місто просить суд:

  • заборонити компаніям оманливий маркетинг,
  • відшкодувати збитки, щоб частково покрити «астрономічні витрати на лікування хвороб, спричинених споживанням ультраобробленої їжі».

