Квартира-призрак и авто-фантом: ВАКС раскрыл иллюзии необоснованных активов в декларации о доходах полицейского

По представлению Специализированной антикоррупционной прокуратуры ВАКС принял решение о признании необоснованными активов в семье руководителя отдела контроля за оборотом оружия ГУНП в г. Киеве. Предметом спора стали столичная квартира и автомобиль Volkswagen Touareg. Суд синхронизировал утверждения сторон с декларационными данными, банковскими выписками, реестрами доходов и обстоятельствами приобретения и использования имущества, применив стандарт «преобладания представленных доказательств» для конфискации в доход государства.

Фиктивные займы

Определение Высшего антикоррупционного суда по делу №991/8069/24 – не сухая юридическая процедура, а захватывающий сюжет, напоминающий детектив с финансовыми выдумками. ВАКС проанализировал не только декларации и банковские выписки, но и логику поведения всех фигурантов, их объяснения о займах и ремонте автомобиля. В результате квартира и Volkswagen Touareg были признаны необоснованными активами и конфискованы в доход государства. Это решение показало, что выдуманные истории не работают как аргументы.

Хронология событий в этом деле началась еще в марте 2021 года, когда дочь полицейского (должностного лица ГУНП в Киеве) приобрела квартиру площадью 94,8 кв. м в Киеве стоимостью более 2 млн грн. Через полтора года она подарила это жилье своей матери за символические 15 тысяч грн. На запросы НАПК отец объяснял, что его дочь улучшала жилищные условия, а источниками средств были: 798,2 тыс. грн от продажи другой квартиры, 950 тыс. грн займа от знакомого предпринимателя и 500 тыс. грн займа – от лица, работавшего за рубежом.

САП поставила под сомнение реальность займов, способность заимодавцев аккумулировать такие суммы из законных доходов, а также логику дарения и фактического использования квартиры семьей. Суд принял позицию прокуратуры, установив непереубедительность версий о займах и уровне законных доходов на момент приобретения актива.

Документы об арендных доходах дочери и жены полицейского суд оценил критически: значительная часть была создана после обращения САП в ВАКС, договоры заключены без нотариального удостоверения, а потоки платежей проходили через счета не дочери, а ее матери. В декларациях самой дочери за 2018-2021 годы указаны доходы от аренды: в суммарном виде – 180 тыс. грн за год. А совокупный подтвержденный массив законных доходов за период вторая половина 2019-март 2021 составил лишь 875 867 грн. Это значительно меньше стоимости приобретенной квартиры.

Суд также исследовал фактическое пользование квартирой. Как выяснилось, ответчики и дочь расходились в датах переезда, из выписок счетов жены видно снятие наличных именно возле дома, где находится их квартира (начиная с августа 2021 года). А коммунальные платежи системно оплачивала именно жена. Это доказывало, что указанное жилье использовалось всей семьей, а не дочерью.

Оценка «займа» в 500 тыс. грн оказалась негативной. Несмотря на показания о работе в Израиле, пересечении границы, поступлении доходов (в шекелях) и якобы перевозке валюты без таможенного декларирования, суд установил, что для такого займа отсутствуют надлежащие подтверждения: нет графиков возврата, реальных транзакций, действия сторон направлены скорее на легализацию источников средств, нежели на реальное долговое отношение.

Аналогичным образом суд опроверг «займ» в 950 тыс. грн. Несмотря на статус предпринимателя и задекларированные доходы за 2018–2020 годы, общая сумма не позволяет убедительно подтвердить возможность накопления сбережений для такого займа. ВАКС отметил логические противоречия: предоставление почти всех сбережений в долг – впервые, без обеспечения, без санкций за невозврат, при отсутствии других денежных активов в декларации (по состоянию на конец 2020 года).

На этом основании суд признал доказанной необоснованность актива в виде квартиры, поскольку разница между ее стоимостью и законными доходами семьи была значительной. Реальное экономическое поведение свидетельствовало о приобретении и использовании квартиры в интересах полицейского, а так называемые «займы» и «арендные доходы» не выдержали тест на достоверность и пропорциональность.

Миф про Touareg – за 3000 грн

Согласно данным, указанным в декларации должностного лица ГУНП в Киеве, автомобиль Volkswagen Touareg 2016 года выпуска был приобретен 6 декабря 2022 года на его жену за ничтожную сумму – всего лишь 3 тыс. грн. Позднее в своих объяснениях полицейский указывал $5,5 тысяч. Хотя, как установил суд, в объявлении (на сайте auto.ria.com) в сентябре 2022 года речь шла о $28,5 тысяч. Экспертная оценка подтвердила: аналогичный технически исправный автомобиль на дату приобретения имел рыночную стоимость – более 1 млн грн.

Ответчики говорили о «очень плохом состоянии» и плане восстановления деталей, предоставив заявку станции технического обслуживания с предварительной стоимостью работ – более 621 тыс. грн. Суд проверил, что указанная СТО формально не выполняет виды работ (капитальный ремонт двигателя и коробки), которые описаны в заявке. Подтверждений фактических ремонтных работ и платежей также предоставлено не было. А данные системы видеонаблюдения «Безопасный город» опровергли присутствие транспортного средства на СТО в соответствующий день.

Оценивая рыночные ориентиры, суд установил разрыв между «номинальной ценой» сделки и экономической стоимостью актива. Позиция ответчиков о приобретении «сломанного авто для восстановления» не подкреплена надлежащими доказательствами: ни актами выполненных работ, ни платежными документами, ни последовательной историей ремонта. Заявленная скидка автомобиля до 3 тыс. грн – не соотносится с опубликованными объявлениями, оценками экспертов и отсутствием доказательств масштабной поломки.

Важным фактором в деле стала и общая финансовая траектория семьи в 2022 году: в декларации о доходах полицейского указано 935 690 грн, у его жены – отсутствие доходов. При этом погашение финансового обязательства составляло 200 тыс. грн. Как в такой ситуации можно было купить дорогой Touareg, рыночная стоимость которого превышала миллион гривен? Заниженная цена автомобиля, указанная в договоре купли-продажи без объективных доказательств состояния и ремонта, судом трактована как индикатор номинального оформления и скрытой реальной стоимости актива.

Финальный вывод в этом деле был однозначным: квартира и автомобиль конфискованы в доход государства. Применив стандарт «преобладания более весомых доказательств», суд подчеркнул: ответчики не смогли убедительно объяснить происхождение средств. Это решение стало важным прецедентом для практики гражданской конфискации: займы без подтверждения, арендные доходы без реальной финансовой трассы и ремонтные истории без доказательств не работают как аргументы. Экономическая реальность имеет преимущество перед формальными документами, а необоснованные активы подлежат изъятию в пользу государства. В мотивировочной части решения суд указал: для удовлетворения иска достаточно установить совокупность фактических обстоятельств (с которыми закон связывает необоснованность активов) и разницу между их стоимостью и законными доходами.

Как сообщила пресслужба АП ВАКС, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе решение ВАКС от 24.02.2025 о признании необоснованными активов начальника отдела контроля за оборотом оружия Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и его жены и взыскании их в доход государства. По результатам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты оставила решение ВАКС без изменений, а апелляционную жалобу представителя ответчиков – без удовлетворения.

В этом деле САП продемонстрировала связь активов с лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, и предоставила массив доказательств, которые при балансовом взвешивании оказались более убедительными. Вместе с тем ответчики не опровергли необоснованность источников средств на квартиру и автомобиль: договоры займа оказались искусственными и нелогичными с точки зрения добросовестного экономического поведения; «арендные доходы» как основной компенсатор разрыва были недостаточными и документально слабыми; «ремонтная история» автомобиля – неподтвержденной.

Преобладание представленных доказательств

Применяя стандарт «преобладания представленных доказательств» (preponderance of the evidence), суд подчеркнул: бремя доказывания после первичного установления истцом связи активов и разницы между их стоимостью и доходами переносится на ответчиков. Здесь ответчики не продемонстрировали достаточного набора доказательств, который бы перевесил доводы прокуратуры. Суд также учел критерий пропорциональности с учетом статьи 1 Первого протокола к Конвенции, констатировав, что конфискация необоснованных активов в гражданском порядке в этой ситуации является надлежащим и законным вмешательством в имущественные права, поскольку защищает публичный интерес и соответствует процессуальным гарантиям.

Конфискуя спорные активы (квартиру и автомобиль), суд отметил: даже частичная необоснованность влечет взыскание соответствующей части стоимости, а в случае невозможности выделения части – взыскание стоимости актива. Такой подход соответствует процессуальным нормам ГПК, регулирующим применение гражданской конфискации как инструмента антикоррупционной политики в отношении необоснованных активов.

Это решение служит маркером для практики: во-первых, суд подтвердил, что заявленные договоры займа без подтверждения реальных источников, платежной хронологии, обеспечения и разумных кредиторских действий не создают «законные доходы» в понимании ГПК. Во-вторых, документирование «арендных доходов», формируемое ex post после подачи иска, подлежит критической проверке на достоверность, стабильность и соответствие банковской трассе. В-третьих, «ремонтные истории» как способ объяснить низкую цену актива должны быть доказаны актами работ, платежами, техническими заключениями, а не только заявками, тем более от субъектов, не выполняющих заявленные виды ремонта.

В-четвертых, решение укрепило доктрину «номинальной собственности» и экономической реальности: если актив оформлен на близкое лицо, но факты свидетельствуют о контроле и пользовании ответчиком-чиновником, суд может признать связь актива с субъектом власти и применить конфискацию. В-пятых, стандарт «преобладания доказательств» требует не просто альтернативной версии, а ее весомого подтверждения; в случае расхождений между рыночной стоимостью и задекларированными доходами бремя переходит к ответчику, и пустые или противоречивые объяснения не работают.

Данное дело также следует рассматривать как пример развития инструментария НАПК и САП: мультиисточниковый сбор данных (реестры, банковские выписки, видеоаналитика, налоговые данные), экспертные оценки, экономическое моделирование разницы стоимость/доходы и процессуальная дисциплина обеспечения иска. Для правоприменения это означает, что ответчики должны заранее выстраивать прозрачную финансовую документацию, чтобы их крупные приобретения коррелировали с законными источниками. Разрыв между активами и доходами, подтвержденный объективными реестрами и рыночными оценками, становится решающим критерием для гражданской конфискации.

Автор: Валентин Коваль

