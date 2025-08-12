Володимир Зеленський доручив уряду зняти обмеження на виїзд для чоловіків до 22 років

Президент доручив Кабміну опрацювати дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків до 22 років

Президент Володимир Зеленський повідомив, що доручив Кабміну опрацювати дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків до 22 років.

«Зараз є обмеження на виїзд 18 років на кордоні. Я доручив підвищити до 22. Я вважаю, що це дозволить молодим українцям зберегти зв’язки з Україною та реалізуватися – передусім в Україні – у навчанні» – підкреслив Президент.

Нагадаємо, що у парламенті вже зареєстровані законопроекти, якими пропонується дозволити виїзд до кордон чоловікам до 24 років, які навчаються.

Як писала «Судово-юридична газета», група народних депутатів, серед яких Руслан Горбенко, Микита Потураєв, Олександр Федієнко та інші, 26 грудня зареєструвала у парламенті законопроект 12361 щодо виїзду з України окремих категорій громадян на навчання.

Автор: Наталя Мамченко

