Владимир Зеленский поручил правительству снять ограничения на выезд для мужчин до 22 лет

16:20, 12 августа 2025
Президент поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.
Владимир Зеленский поручил правительству снять ограничения на выезд для мужчин до 22 лет
Президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

«Сейчас есть ограничение на выезд с 18 лет на границе. Я поручил повысить до 22. Я считаю, что это позволит молодым украинцам сохранить связи с Украиной и реализоваться – прежде всего в Украине – в обучении», – подчеркнул Президент.

Напомним, что в парламенте уже зарегистрированы законопроекты, которыми предлагается разрешить выезд за границу мужчинам до 24 лет, которые учатся.

Как писала «Судебно-юридическая газета», группа народных депутатов, среди которых Руслан Горбенко, Никита Потураев, Александр Федиенко и другие, 26 декабря зарегистрировала в парламенте законопроект 12361 о выезде из Украины отдельных категорий граждан на обучение.

Автор: Наталя Мамченко

