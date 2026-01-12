Из-за проблем с электроснабжением возможны сбои в работе государственных реестров — Минюст

Минюст предупредил о возможных временных сбоях в работе отдельных государственных реестров из-за проблем с электроснабжением в центре обработки данных.

В Министерстве юстиции по информации Национальных информационных систем предупредили о возможных временных сбоях в работе государственных реестров. Причиной стали перебои с электроснабжением в одном из центров обработки данных.

В ведомстве отметили, что из-за технических проблем возможно осложнение доступа к отдельным Единым и Государственным реестрам, держателем которых является Минюст. В настоящее время специалисты принимают меры по восстановлению и стабилизации электроснабжения, после чего работа сервисов должна быть полностью восстановлена.

