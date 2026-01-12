Через проблеми з електропостачанням можливі збої в роботі держреєстрів – Мінʼюст
15:51, 12 січня 2026
Мін’юст попередив про можливі тимчасові збої в роботі окремих державних реєстрів через проблеми з електропостачанням у центрі обробки даних.
У Міністерстві юстиції за інформацією Національних інформаційних систем попередили про можливі тимчасові збої в роботі державних реєстрів. Причиною стали перебої з електропостачанням на одному з центрів обробки даних.
У відомстві зазначили, що через технічні проблеми можливе ускладнення доступу до окремих Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст. Наразі фахівці вживають заходів для відновлення та стабілізації електропостачання, після чого робота сервісів має бути повністю відновлена.
