Через проблеми з електропостачанням можливі збої в роботі держреєстрів – Мінʼюст

Мін’юст попередив про можливі тимчасові збої в роботі окремих державних реєстрів через проблеми з електропостачанням у центрі обробки даних.

У Міністерстві юстиції за інформацією Національних інформаційних систем попередили про можливі тимчасові збої в роботі державних реєстрів. Причиною стали перебої з електропостачанням на одному з центрів обробки даних.

У відомстві зазначили, що через технічні проблеми можливе ускладнення доступу до окремих Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст. Наразі фахівці вживають заходів для відновлення та стабілізації електропостачання, після чого робота сервісів має бути повністю відновлена.

