  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Является ли ID-паспорт достаточным подтверждением гражданства участника земельных торгов — ответ КГС ВС

16:21, 12 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Истец для участия в земельных торгах предоставил электронную копию выданного на его имя паспорта гражданина Украины в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель.
Является ли ID-паспорт достаточным подтверждением гражданства участника земельных торгов — ответ КГС ВС
Фото: informator.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Паспорт гражданина Украины является достаточным документом для подтверждения гражданства при участии в земельных торгах по продаже земельного участка сельскохозяйственного назначения. Требование организатора торгов подавать дополнительные документы для подтверждения гражданства, в частности справку ГМС, не предусмотрено нормами земельного законодательства.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в деле от 19 ноября 2025 года № 179/272/24 (производство № 61-5323св25).

В деле, которое пересматривалось, истец обратился в суд с иском, в котором просил признать земельные торги по продаже арестованного земельного участка состоявшимися; признать недействительным и отменить решение государственного исполнителя об отказе в подписании протокола о результатах торгов; обязать ответчика подписать протокол с определением победителя земельных торгов — истца.

Истец обосновал свои требования тем, что является пользователем спорного земельного участка на основании договора аренды, получил уведомление о преимущественном праве на его приобретение и подал документы для участия в земельных торгах, уплатил регистрационный и гарантийный взносы.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. Признал недействительным и отменил решение государственного исполнителя об отказе в подписании протокола о результатах земельных торгов и обязал территориальный отдел ГИС подписать протокол о результатах земельных торгов с определением победителя торгов — истца.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о наличии оснований для частичного удовлетворения иска.

КГС ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций и сделал следующие правовые выводы.

Согласно ч. 1 ст. 16 ГК Украины каждое лицо имеет право обратиться в суд за защитой своего личного неимущественного или имущественного права и интереса.

Требования организатора торгов о подаче участником торгов — физическим лицом дополнительных документов для подтверждения гражданства Украины, в частности справки из ГМС, не согласуются с частями 7, 9 ст. 137 ЗК Украины и п. 29 приложения 2 к Требованиям к подготовке и проведению земельных торгов по продаже земельных участков и приобретению прав пользования ими (аренды, субаренды, суперфиция, эмфитевзиса), утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2021 года № 1013 (Требования № 1013) в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений, поскольку указанные нормы законодательства не содержат требований о необходимости предоставления участником земельных торгов такой справки.

В ст. 5 Закона Украины «О гражданстве Украины» и частях 1, 4 ст. 24 Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» указано, что паспорт гражданина Украины является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины. Паспорт гражданина Украины изготавливается в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель.

КГС ВС отметил, что в абз. 9 ч. 7 ст. 137 ЗК Украины определено: если земельные торги проводятся в отношении земельного участка сельскохозяйственного назначения, лицо, желающее принять участие в таких торгах, подает через личный кабинет в электронной торговой системе также документы, подтверждающие его соответствие требованиям ст. 130 этого Кодекса. Такими документами, согласно приложению 2 к Требованиям № 1013, в частности, являются документы, подтверждающие гражданство участников (акционеров, членов) и бенефициарного владельца (если потенциальным покупателем является юридическое лицо).

В деле, которое пересматривал Верховный Суд, после формирования протокола о результатах земельных торгов государственный исполнитель принял решение об отказе в подписании протокола о результатах земельных торгов в связи с тем, что истец не подал документы, подтверждающие гражданство, подача которых предусмотрена Требованиями № 1013 и абз. 9 ч. 7 ст. 137 ЗК Украины.

Установив, что истец для участия в земельных торгах предоставил электронную копию выданного на его имя паспорта гражданина Украины в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель, суды обоснованно исходили из того, что паспорт гражданина Украины является достаточным подтверждением гражданства и для подтверждения факта гражданства не требуется предоставление дополнительных документов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд решение суда судебная практика КЦС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Критерий средней оплаты для гиг-специалистов хотят уточнить: что меняет новый законопроект о Дія Сіті

В Украине хотят упростить условия для IT-компаний и стартапов, чтобы они привлекали больше инвестиций и оставались работать внутри страны.

В Украине планируют запретить русский язык в частных школах ради национальной безопасности

Частные школы могут лишиться права на свободный выбор языка образовательного процесса.

Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Восстановление прокурора в должности исключает право на выходное пособие: Верховный Суд

В Верховном Суде разъяснили, почему выходное пособие как социальная гарантия не применяется в ситуации, когда работник восстановлен на работе по решению суда.

Пропал на фронте, но не для кредитора: суд в Полтаве определил сумму долга безвестно отсутствующего военнослужащего

Суд ограничил сумму взыскания фактическим объемом прав, переданных по договорам факторинга.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]