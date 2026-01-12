Является ли ID-паспорт достаточным подтверждением гражданства участника земельных торгов — ответ КГС ВС

Истец для участия в земельных торгах предоставил электронную копию выданного на его имя паспорта гражданина Украины в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель.

Паспорт гражданина Украины является достаточным документом для подтверждения гражданства при участии в земельных торгах по продаже земельного участка сельскохозяйственного назначения. Требование организатора торгов подавать дополнительные документы для подтверждения гражданства, в частности справку ГМС, не предусмотрено нормами земельного законодательства.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в деле от 19 ноября 2025 года № 179/272/24 (производство № 61-5323св25).

В деле, которое пересматривалось, истец обратился в суд с иском, в котором просил признать земельные торги по продаже арестованного земельного участка состоявшимися; признать недействительным и отменить решение государственного исполнителя об отказе в подписании протокола о результатах торгов; обязать ответчика подписать протокол с определением победителя земельных торгов — истца.

Истец обосновал свои требования тем, что является пользователем спорного земельного участка на основании договора аренды, получил уведомление о преимущественном праве на его приобретение и подал документы для участия в земельных торгах, уплатил регистрационный и гарантийный взносы.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. Признал недействительным и отменил решение государственного исполнителя об отказе в подписании протокола о результатах земельных торгов и обязал территориальный отдел ГИС подписать протокол о результатах земельных торгов с определением победителя торгов — истца.

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о наличии оснований для частичного удовлетворения иска.

КГС ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций и сделал следующие правовые выводы.

Согласно ч. 1 ст. 16 ГК Украины каждое лицо имеет право обратиться в суд за защитой своего личного неимущественного или имущественного права и интереса.

Требования организатора торгов о подаче участником торгов — физическим лицом дополнительных документов для подтверждения гражданства Украины, в частности справки из ГМС, не согласуются с частями 7, 9 ст. 137 ЗК Украины и п. 29 приложения 2 к Требованиям к подготовке и проведению земельных торгов по продаже земельных участков и приобретению прав пользования ими (аренды, субаренды, суперфиция, эмфитевзиса), утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2021 года № 1013 (Требования № 1013) в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношений, поскольку указанные нормы законодательства не содержат требований о необходимости предоставления участником земельных торгов такой справки.

В ст. 5 Закона Украины «О гражданстве Украины» и частях 1, 4 ст. 24 Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» указано, что паспорт гражданина Украины является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины. Паспорт гражданина Украины изготавливается в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель.

КГС ВС отметил, что в абз. 9 ч. 7 ст. 137 ЗК Украины определено: если земельные торги проводятся в отношении земельного участка сельскохозяйственного назначения, лицо, желающее принять участие в таких торгах, подает через личный кабинет в электронной торговой системе также документы, подтверждающие его соответствие требованиям ст. 130 этого Кодекса. Такими документами, согласно приложению 2 к Требованиям № 1013, в частности, являются документы, подтверждающие гражданство участников (акционеров, членов) и бенефициарного владельца (если потенциальным покупателем является юридическое лицо).

В деле, которое пересматривал Верховный Суд, после формирования протокола о результатах земельных торгов государственный исполнитель принял решение об отказе в подписании протокола о результатах земельных торгов в связи с тем, что истец не подал документы, подтверждающие гражданство, подача которых предусмотрена Требованиями № 1013 и абз. 9 ч. 7 ст. 137 ЗК Украины.

Установив, что истец для участия в земельных торгах предоставил электронную копию выданного на его имя паспорта гражданина Украины в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель, суды обоснованно исходили из того, что паспорт гражданина Украины является достаточным подтверждением гражданства и для подтверждения факта гражданства не требуется предоставление дополнительных документов.

