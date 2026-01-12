Чи є ID-паспорт достатнім підтвердженням громадянства учасника земельних торгів – відповідь КЦС ВС

Позивач для участі в земельних торгах надав електронну копію виданого на його ім’я паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

Паспорт громадянина України є достатнім документом для підтвердження громадянства при участі в земельних торгах щодо продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Вимога організатора торгів подавати додаткові документи для підтвердження громадянства, зокрема довідку ДМС, не передбачена нормами земельного законодавства.

Таких висновків дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у справі від 19 листопада 2025 року № 179/272/24 (провадження № 61-5323св25).

У справі, що переглядалася, позивач звернувся до суду з позовом, у якому просив визнати земельні торги з продажу арештованої земельної ділянки такими, що відбулися; визнати недійсним і скасувати рішення державного виконавця про відмову в підписанні протоколу про результати торгів; зобов’язати відповідача підписати протокол з визначенням переможця земельних торгів – позивача.

Позивач обґрунтував свої вимоги тим, що є користувачем спірної земельної ділянки на підставі договору оренди, отримав повідомлення про переважне право на її придбання та подав документи для участі в земельних торгах, сплатив реєстраційний і гарантійний внески.

Суд першої інстанції позов задовольнив частково. Визнав недійсним та скасував рішення державного виконавця про відмову в підписанні протоколу про результати земельних торгів і зобов’язав територіальний відділ ДВС підписати протокол про результати земельних торгів з визначенням переможця торгів – позивача.

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про наявність підстав для часткового задоволення позову.

КЦС ВС погодився з висновками судів попередніх інстанцій і зробив такі правові висновки.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Вимоги організатора торгів щодо подання учасником торгів – фізичною особою додаткових документів для підтвердження громадянства України, зокрема довідки з ДМС, не узгоджуються з частинами 7, 9 ст. 137 ЗК України та п. 29 додатка 2 до Вимог щодо підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суборенди, суперфіцію, емфітевзису), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 1013 (Вимоги № 1013) у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин, оскільки вказані норми законодавства не містять вимог щодо необхідності надання учасником земельних торгів такої довідки.

У ст. 5 Закону України «Про громадянство України» та частинах 1, 4 ст. 24 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особи чи її спеціальний статус» вказано, що паспорт громадянина України є документом, який посвідчує особу і підтверджує громадянство України. Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

КЦС ВС зауважив, що в абз. 9 ч. 7 ст. 137 ЗК України визначено: якщо земельні торги проводяться щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення, особа, яка бажає взяти участь у таких торгах, подає через особистий кабінет в електронній торговій системі також документи, що підтверджують її відповідність вимогам ст. 130 цього Кодексу. Такими документами, згідно з додатком 2 до Вимог № 1013), зокрема, є документи, які підтверджують громадянство учасників (акціонерів, членів) та бенефіціарного власника (якщо потенційним покупцем є юридична особа).

У справі, яку переглядав Верховний Суд, після формування протоколу про результати земельних торгів державний виконавець ухвалив рішення про відмову в підписанні протоколу про результати земельних торгів у зв’язку з тим, що позивач не подав документів, які підтверджують громадянство, подання яких передбачено Вимогами № 1013 й абз. 9 ч. 7 ст. 137 ЗК України.

Встановивши, що позивач для участі в земельних торгах надав електронну копію виданого на його ім’я паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, суди правильно виходили з того, паспорт громадянина України є достатнім підтвердженням громадянства і для підтвердження факту громадянства не потрібно надання додаткових документів.

