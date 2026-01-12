МОН утвердило новые пособия по предмету «Защита Украины» для учеников 10–11 классов

Материалы содержат 140 сценариев уроков.

Министерство образования и науки Украины утвердило новые учебные пособия по предмету «Защита Украины» для учеников 10–11 классов. Соответствующие материалы получили гриф «Утверждено» и могут использоваться в учреждениях общего среднего образования.

Об этом сообщила народный депутат Инна Совсун. По ее словам, пособия были разработаны совместной командой при участии проекта dovidka.info Центра стратегических коммуникаций SPRAVDI и содержат сценарии 140 уроков.

Учебные материалы имеют гибкий формат: учителя могут как использовать полные сценарии занятий, так и выбирать отдельные элементы — игры, упражнения или методические приемы — адаптируя их к потребностям конкретного класса. Пособия уже прошли апробацию в нескольких школах, после чего были доработаны с учетом отзывов педагогов и учеников.

Особое внимание при разработке уделили современному контексту и украинской военной истории без искаженной информации.

