  1. В Украине

МОН утвердило новые пособия по предмету «Защита Украины» для учеников 10–11 классов

16:03, 12 января 2026
Материалы содержат 140 сценариев уроков.
МОН утвердило новые пособия по предмету «Защита Украины» для учеников 10–11 классов
Фото: jahnu4.blogspot.com
Министерство образования и науки Украины утвердило новые учебные пособия по предмету «Защита Украины» для учеников 10–11 классов. Соответствующие материалы получили гриф «Утверждено» и могут использоваться в учреждениях общего среднего образования.

Об этом сообщила народный депутат Инна Совсун. По ее словам, пособия были разработаны совместной командой при участии проекта dovidka.info Центра стратегических коммуникаций SPRAVDI и содержат сценарии 140 уроков.

Учебные материалы имеют гибкий формат: учителя могут как использовать полные сценарии занятий, так и выбирать отдельные элементы — игры, упражнения или методические приемы — адаптируя их к потребностям конкретного класса. Пособия уже прошли апробацию в нескольких школах, после чего были доработаны с учетом отзывов педагогов и учеников.

Особое внимание при разработке уделили современному контексту и украинской военной истории без искаженной информации.

Ознакомиться с материалами можно по ссылке.

