  1. В Україні

МОН затвердило нові посібники з предмету «Захист України» для учнів 10–11 класів

16:03, 12 січня 2026
Матеріали містять 140 сценаріїв уроків.
МОН затвердило нові посібники з предмету «Захист України» для учнів 10–11 класів
Фото: jahnu4.blogspot.com
Міністерство освіти і науки України затвердило нові навчальні посібники з предмету «Захист України» для учнів 10–11 класів. Відповідні матеріали отримали гриф «Затверджено» та можуть використовуватися в закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомила народна депутатка Інна Совсун. За її словами, посібники були розроблені спільною командою за участі проєкту dovidka.info Центру стратегічних комунікацій SPRAVDI та містять сценарії 140 уроків.

Навчальні матеріали мають гнучкий формат: учителі можуть як використовувати повні сценарії занять, так і обирати окремі елементи — ігри, вправи чи методичні прийоми — адаптуючи їх до потреб конкретного класу. Посібники вже пройшли апробацію у кількох школах, після чого були доопрацьовані з урахуванням відгуків педагогів і учнів.

Особливу увагу під час розробки приділили сучасному контексту та українській військовій історії без викривленої інформації.

Переглянути матеріали можна за посиланням.

діти МОН України навчання школа

