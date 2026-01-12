Комитет Рады не поддержал отставку Василия Малюка с должности руководителя СБУ
Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал включение в повестку дня сессии Верховной Рады освобождение главы СБУ Василия Малюка. Об этом сообщили народные депутаты Соломия Бобровская, Ярослав Железняк и Ирина Фриз.
Согласно результатам голосования, решение поддержали 7 нардепов, 6 проголосовали против, а двое воздержались.
Решение Комитета не мешает подать постановление об освобождении Малюка на голосование в парламент.
Окончательное решение ожидается при голосовании в сессионном зале на этой неделе. Для отставки необходимы 226 голосов.
Ранее сообщалось, что в Раду поступило представление Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ.
