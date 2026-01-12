Комитет Рады не поддержал отставку Василия Малюка с должности руководителя СБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны не поддержал представление об освобождении Василия Малюка с должности главы СБУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал включение в повестку дня сессии Верховной Рады освобождение главы СБУ Василия Малюка. Об этом сообщили народные депутаты Соломия Бобровская, Ярослав Железняк и Ирина Фриз.

Согласно результатам голосования, решение поддержали 7 нардепов, 6 проголосовали против, а двое воздержались.

Решение Комитета не мешает подать постановление об освобождении Малюка на голосование в парламент.

Окончательное решение ожидается при голосовании в сессионном зале на этой неделе. Для отставки необходимы 226 голосов.

Ранее сообщалось, что в Раду поступило представление Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы СБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.