До Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ
20:00, 9 січня 2026
Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Парламент розгляне його найближчим часом.
До Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.
За його словами, Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури.
