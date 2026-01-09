  1. В Україні

До Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ

20:00, 9 січня 2026
Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Парламент розгляне його найближчим часом.
До Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

