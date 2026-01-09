До Ради надійшло подання Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Парламент розгляне його найближчим часом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

До Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.